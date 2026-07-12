مأرب تدشن برنامجًا توعويًا يستهدف أكثر من 30 ألف شاب وشابة في المراكز الصيفية

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دشنت اللجنة الفرعية للمراكز والمخيمات الصيفية بمحافظة مأرب، اليوم، البرنامج التوعوي والإرشادي المصاحب للمراكز والمخيمات الصيفية، بالشراكة مع مكتب الأوقاف والإرشاد، مستهدفًا أكثر من 30 ألف شاب وشابة في مختلف مديريات المحافظة.
وأكد رئيس اللجنة الفرعية للمراكز والمخيمات الصيفية، الدكتور علي سيف الرمال، خلال التدشين، أهمية البرامج التوعوية في ترسيخ قيم الولاء الوطني والهوية الوطنية لدى النشء والشباب، وتعزيز مبادئ وأهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، إلى جانب غرس القيم الإسلامية السمحة وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تروج لها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران والجماعات المتحالفة معها لاستقطاب الشباب والزج بهم في أنشطة تخدم أجندات خارجية.
وشدد الرمال على ضرورة تكامل الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح البرامج التوعوية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للمراكز والمخيمات الصيفية، لما تمثله من دور في تحصين عقول الشباب، وتنمية قدراتهم، وتوسيع مداركهم، وإعدادهم للمساهمة في بناء مستقبل الوطن.
من جانبهما، أوضح مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان، ونائب مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد الشيخ عبدالحق الشجاع، أن البرنامج التوعوي يستهدف أكثر من 30 ألف مشارك ومشاركة، ويتضمن سلسلة من المحاضرات والندوات الدينية والوطنية والتربوية والتاريخية والقيمية.
وأشارا إلى أن البرنامج يركز على ترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة، ودحض الأفكار والخرافات التي تروج لها مليشيا الحوثي لتبرير ممارساتها، إضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية والأعراف اليمنية الأصيلة، وتأكيد أهمية وحدة الصف الوطني في استعادة الدولة وترسيخ النظام الجمهوري، إلى جانب تنمية وعي الشباب بدورهم في خدمة الوطن والمشاركة في بناء مستقبله.