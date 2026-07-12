رقم وطني للأطفال في اليمن

الأحد 12 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في الحكومة اليمنية، إمكانية منح الطفل رقماً وطنياً منذ الولادة وحتى سن 12 عاماً، بناءً على طلب ولي أمره.

وقالت المصلحة في بيان، أن الرقم الوطني يرافق الطفل في جميع معاملاته ويبقى رقماً دائماً لا يتغير، ويُثبت في البطاقة الشخصية الذكية عند بلوغه 16 عاماً.

وأشارت إلى أن الرقم الوطني لا يعطى لآخر حتى بعد وفاة صاحبه، ويصبح ملكًا للطفل في جميع معاملاته.