الرئيس العليمي يعزي أمير قطر في وفاة والده

الأحد 12 يوليو-تموز 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاحد، برقية عزاء ومواساة الى اخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر، عزاه فيها بوفاة والده صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في البرقية "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا واخواني اعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني، ببالغ الحزن نبأ وفاة والدكم المغفور له بإذن الله صاحب السمو الامير حمد بن خليفة آل ثاني، الذي فقدت بوفاته الأمة العربية والإسلامية واحداً من أبرز قادتها التاريخيين الذين كان لهم مواقفهم العظيمة والمشرفة في الدفاع عن قضايا الأمة ومكتسباتها على كافة المستويات".

واضاف الرئيس " إننا إذ نبعث لسموكم والعائلة الحاكمة الكريمة والشعب القطري الشقيق أصدق التعازي واخلص المواساة، نسأل الله أن يتغمد سمو الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويحفظكم وبلدكم العزيز من كل سوء و مكروه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي وقت سابق اليوم، نعى الديوان الأميري القطري، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، صاحب السمو الامير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد 27 محرم 1448هـ، الموافق 12 يوليو 2026، عن عمر ناهز 74 عامًا.

وقال الديوان الأميري، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا) "تغمد الله فقيد الوطن الكبير بواسع رحمته وغفرانه، وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وجزاه الله عنا خير الجزاء على ما قدم لوطنه وأمته العربية والإسلامية من أعمال جليلة خالدة، وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون."