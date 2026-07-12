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كأس العالم2026: توقيت مباريات نصف النهائي

الأحد 12 يوليو-تموز 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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