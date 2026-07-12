هرمز يشتعل.. إيران توسّع هجماتها وواشنطن تواصل الضربات.. مفاوضات اللحظة الأخيرة تتهاوى

الأحد 12 يوليو-تموز 2026 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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تشهد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيداً غير مسبوق، مع استمرار العمليات العسكرية وتراجع فرص الحلول السياسية، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق المنطقة إلى صراع واسع النطاق.

فقد أعلن الجيش الأمريكي انتهاء الجولة الثالثة من ضرباته العسكرية ضد أهداف داخل إيران، فيما صعّدت طهران من عملياتها العسكرية وخطابها السياسي، مؤكدة أن مرحلة "الاتفاقات الأحادية" قد انتهت، ومحمّلة واشنطن مسؤولية انهيار التفاهمات السابقة.

وفي تطور لافت، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ مرحلة جديدة من عملياته، قال إنها شملت استهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر بصواريخ باليستية، إلى جانب هجمات طالت مواقع في قطر وسلطنة عُمان والكويت والأردن والبحرين، إضافة إلى مضيق هرمز.

كما أفاد الحرس الثوري باستهداف سفينة تجارية ثانية في مضيق هرمز، بعد ساعات من تعرض سفينة حاويات أخرى لهجوم أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار جسيمة بها، ما زاد من المخاوف بشأن أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وتتمحور الأزمة الحالية حول مضيق هرمز، بعدما أعلنت طهران إغلاقه "حتى إشعار آخر"، مؤكدة أنها لن تسمح بمرور السفن إلا وفق الشروط التي تحددها، في حين تتمسك واشنطن بضرورة إبقاء الممرات البحرية مفتوحة أمام حركة التجارة الدولية، معتبرة استهداف السفن انتهاكاً لحرية الملاحة.

وفي المقابل، أكد الجيش الأمريكي أن عملياته الأخيرة استهدفت نحو 140 موقعاً عسكرياً داخل إيران، ليرتفع إجمالي الأهداف التي تعرضت للقصف خلال ثلاث ليالٍ إلى أكثر من 300 هدف، شملت منصات صواريخ وطائرات مسيّرة ومستودعات ذخيرة ومراكز اتصالات ورادارات ومنشآت مراقبة ساحلية.

ومع اتساع رقعة المواجهات وتبادل الضربات بين الجانبين، تتزايد التحذيرات من انهيار المسار الدبلوماسي بالكامل، في وقت تبدو فيه فرص استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.