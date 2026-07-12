سابقة تاريخية في كأس العالم 2026.. كبار تصنيف فيفا يبلغون المربع الذهبي

الأحد 12 يوليو-تموز 2026 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يشهد كأس العالم 2026 إنجازا تاريخيا غير مسبوق، بعدما تأهلت المنتخبات الـ4 الأولى في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى الدور نصف النهائي.

وتتصدر فرنسا التصنيف العالمي، فيما تحتل الأرجنتين المركز الثاني، تليها إسبانيا في المركز الثالث، بينما تأتي إنجلترا رابعة، لتسجل البطولة سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المونديال.

ويشهد الدور نصف النهائي مواجهة أوروبية قوية تجمع بين فرنسا وإسبانيا يوم 14 يوليو، بينما تلتقي الأرجنتين مع إنجلترا في قمة مرتقبة يوم 15 يوليو، حيث يتنافس الرباعي على بطاقتي العبور إلى النهائي.

ويعكس هذا السيناريو المستوى الاستثنائي الذي قدمته المنتخبات الأربعة طوال البطولة، بعدما نجحت جميعها في تأكيد مكانتها كأفضل منتخبات العالم، وفقا لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم