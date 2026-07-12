هل يسبب الكبد الدهني ضعف الانتصاب عند الرجال؟ - طبيب يوضح

الأحد 12 يوليو-تموز 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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الكبد الدهني حالة شائعة بين العديد من الأشخاص، وهى تراكم مفرط للدهون داخل خلايا الكبد، قد يتسبب في بعض الأعراض والمضاعفات الصحية التي تتطلب التدخل الطبي،

فهل يسبب ضعف الانتصاب؟

في هذه السطور يستعرض "الكونسلتو" أعراض الكبد الدهني وتأثيره على الصحة الجنسية، وذلك وفقًا لما أوضحه الدكتور ماهر الجارحي استشاري أمراض الباطنة والجهاز التنفسي.

هل يسبب الكبد الدهني ضعف الانتصاب؟

الكبد الدهني يمكن أن يؤثر بشكل غير مباشر على القدرة الجنسية وقد يتسبب في ضعف الانتصاب لعدة أسباب من بينها الاضطرابات الهرمونية حيث يعيق الكبد السليم عملية التمثيل الغذائي للهرمونات، وعند تراكم الدهون يقل هرمون الذكورة المعروف بـ "التستوستيرون".

غالبًا ما تتسبب دهون الكبد في ارتفاع مقاومة الأنسولين في الجسم، مما يضعف كفاءة بطانة الأوعية الدموية ويقلل من تدفق الدم اللازم لعملية الانتصاب.قد يؤدي الكبد الدهني إلى انخفاض جودة وضعف حركة الحيوانات المنوية نتيجة التغيرات الهرمونية، كما أن الكبد الدهني قد يسبب التعب والإرهاق، هى حالة قد تفقد الرغبة الجنسية.

نصائح لتحسين الصحة الجنسية عند الرجال

هناك بعض النصائح والإرشادات، التي من الضروري اتباعها يمكن أن تحسن من الصحة الجنسية، ومن بينها التالي:

1- ممارسة الرياضة

ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن تساهم في تعزيز صحة الأوعية الدموية، مما يحسن من تدفق الدم وصحة القلب، ويحسن من الصحة البدنية.

2- التغذية السليمة

تناول الأطعمة التي تعزز الدورة الدموية مثل الموز، الفلفل الحار، الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 مثل الاسماك، والخضروات.

3- التحكم في التوتر والقلق

يؤثر الإجهاد النفسي سلباً على الرغبة والقدرة الجنسية، يمكن التخلص من هذه الحالة من خلال تقنيات الاسترخاء مثل التأمل، وتأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم.

4- التواصل الجيد

تلعب العلاقة العاطفية دوراً كبيراً، لذا يُعد التفاهم والتواصل المستمر مع الشريك لحل المشاكل من أهم خطوات تعزيز الأداء