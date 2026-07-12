تصعيد غير مسبوق يهز الخليج.. دول تعلن التصدي لهجمات إيرانية والأردن يسقط صواريخ داخل أراضيه

الأحد 12 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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شهدت منطقة الخليج، صباح الأحد، تصعيدًا عسكريًا واسعًا بعد إعلان عدد من الدول الخليجية التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية، بالتزامن مع ضربات أمريكية استهدفت مواقع داخل إيران، في أعقاب اتهام طهران باستهداف سفن في مضيق هرمز.

في قطر، أعلنت وزارة الداخلية تفعيل خطط الاستجابة الأمنية والدفاع المدني عقب الهجمات، مؤكدة تسجيل ثلاث إصابات، بينها طفل، نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض جوي.

كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات.

وفي الإمارات، أكدت وزارة الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات بصواريخ باليستية وصواريخ جوالة وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، موضحة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في مناطق متفرقة ناتجة عن عمليات الاعتراض.

أما البحرين، فأعلنت وزارة الداخلية إطلاق صافرات الإنذار، داعية السكان إلى التوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة التعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية.

وفي سلطنة عُمان، أفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن مواقع في محافظة مسندم تعرضت لاستهداف بطائرات مسيّرة، فيما أكدت السلطات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية البلاد، مع إدانة الهجوم.

كما أعلن الجيش الكويتي نجاح قواته في اعتراض أهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، موضحًا أن دوي الانفجارات الذي سُمع في بعض المناطق ناتج عن عمليات التصدي للهجمات.

وفي الأردن، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية سقوط ثلاثة صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية داخل المملكة دون تسجيل إصابات، فيما شددت القوات المسلحة الأردنية على أنها لن تسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحةً للصراع، مؤكدة التعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة البلاد وأمن مواطنيها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على أمن واستقرار الخليج والممرات البحرية الحيوية.