الأرجنتين تعبر سويسرا بثلاثية... وموعد ناري مع إنجلترا

الأحد 12 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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بلغ منتخب الأرجنتين حامل اللقب نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، بتخطيه بشق الأنفس نظيره السويسري المنقوص 3-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1) السبت في مدينة كانساس سيتي الأميركية، ليضرب موعداً مع إنجلترا الأربعاء في أتلانتا.

افتتح أليكسيس ماك أليستر التسجيل للأرجنتين برأسية عقب ركنية لعبها القائد ليونيل ميسي (10)، وعادل دان ندويي النتيجة لسويسرا (67)، قبل إضافة خوليان ألفاريز الهدف الثاني (112) والبديل لاوتارو مارتينيز الثالث (120+1).

وأنهت سويسرا المباراة بـ10 لاعبين عقب طرد المهاجم بريل إيمبولو من طرف الحكم البرتغالي جواو بينييرو، وذلك إثر العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر)، فتلقّى بطاقة صفراء ثانية بداعي التمثيل، وذلك بعد أولى في الدقيقة 44 (72)