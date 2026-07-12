تصعيد غير مسبوق يهز الخليج.. دول تعلن التصدي لهجمات إيرانية والأردن يسقط صواريخ داخل أراضيه الأرجنتين تعبر سويسرا بثلاثية... وموعد ناري مع إنجلترا تصعيد غير مسبوق في الخليج.. واشنطن تعلن تدمير 140 هدفاً عسكرياً إيرانياً رداً على هجوم هرمز رحيل أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر 74 عاما وسط ضربات أميركية.. استهداف سفينة ثانية في مضيق هرمز الحكومة اليمينة تكشف خطة لاستئناف رحلات صنعاء وترفض فرض أي ناقل إيراني وتوجه دعوة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة بالطيران مكتب الخدمة المدنية بمأرب يبحث مع البنوك آليات صرف المرتبات وتسهيل الخدمات للموظفين العليمي يحشد الموقف العربي من لندن لدعم استعادة الدولة ومواجهة المشروع الإيراني ويخاطب السفراء: لا نريد منكم أن تخوضوا المعركة نيابة عنا.. وهذه مطالبنا وفاة مختطف سابق متأثرًا بالتعذيب في سجون الحوثيين بالتزامن مع تعثر صفقة تبادل الأسرى منظمة دولية: رواية الحوثيين عن مصير قحطان ضعيفة ومتناقضة وتستوجب تحقيقًا دوليًا
بلغ منتخب الأرجنتين حامل اللقب نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، بتخطيه بشق الأنفس نظيره السويسري المنقوص 3-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1) السبت في مدينة كانساس سيتي الأميركية، ليضرب موعداً مع إنجلترا الأربعاء في أتلانتا.
افتتح أليكسيس ماك أليستر التسجيل للأرجنتين برأسية عقب ركنية لعبها القائد ليونيل ميسي (10)، وعادل دان ندويي النتيجة لسويسرا (67)، قبل إضافة خوليان ألفاريز الهدف الثاني (112) والبديل لاوتارو مارتينيز الثالث (120+1).
وأنهت سويسرا المباراة بـ10 لاعبين عقب طرد المهاجم بريل إيمبولو من طرف الحكم البرتغالي جواو بينييرو، وذلك إثر العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر)، فتلقّى بطاقة صفراء ثانية بداعي التمثيل، وذلك بعد أولى في الدقيقة 44 (72)