تصعيد غير مسبوق في الخليج.. واشنطن تعلن تدمير 140 هدفاً عسكرياً إيرانياً رداً على هجوم هرمز

الأحد 12 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنفيذ جولة ثالثة من الضربات الجوية ضد أهداف داخل إيران خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة أنها استهدفت نحو 140 موقعاً عسكرياً، في تصعيد جديد يأتي عقب الهجوم الذي تعرضت له سفينة شحن أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأوضحت القيادة الأميركية أن العمليات استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومنشآت بحرية، ومستودعات ذخيرة، إضافة إلى شبكات اتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية، مشيرة إلى أن الضربات نُفذت بتوجيه من القيادة العليا للولايات المتحدة.

وأكدت "سنتكوم" أن هذه العمليات جاءت رداً على ما وصفته بـ"الهجوم المباشر" الذي نفذته قوات الحرس الثوري الإيراني ضد سفينة الحاويات GFS Galaxy التي ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز، معتبرة أن الضربات تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية الإيرانية التي تهدد الملاحة الدولية والسفن التجارية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن إيران "اتخذت قراراً خاطئاً بإطلاق النار على سفينة في مضيق هرمز، وهي الآن تتحمل تبعات ذلك"، في إشارة إلى استمرار الرد العسكري الأميركي.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إغلاق مضيق هرمز "حتى إشعار آخر"، في خطوة تنذر بمزيد من التوتر في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية.

ويُنظر إلى مستقبل مضيق هرمز باعتباره إحدى أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وطهران، إذ تتمسك إيران بفرض سيطرتها على حركة الملاحة في المضيق، بينما تؤكد الولايات المتحدة ضرورة ضمان حرية العبور للسفن التجارية دون قيود.