الحكومة اليمينة تكشف خطة لاستئناف رحلات صنعاء وترفض فرض أي ناقل إيراني وتوجه دعوة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة بالطيران مكتب الخدمة المدنية بمأرب يبحث مع البنوك آليات صرف المرتبات وتسهيل الخدمات للموظفين العليمي يحشد الموقف العربي من لندن لدعم استعادة الدولة ومواجهة المشروع الإيراني ويخاطب السفراء: لا نريد منكم أن تخوضوا المعركة نيابة عنا.. وهذه مطالبنا وفاة مختطف سابق متأثرًا بالتعذيب في سجون الحوثيين بالتزامن مع تعثر صفقة تبادل الأسرى منظمة دولية: رواية الحوثيين عن مصير قحطان ضعيفة ومتناقضة وتستوجب تحقيقًا دوليًا مسؤولون أميركيون يحذرون من استخدام طائرة ترامب الجديدة في الرحلات الخارجية بسبب افتقارها لأنظمة مضادة للصواريخ وزير يمني: الحوثيون يرفضون شراء طائرات جديدة بأموال «اليمنية» المحتجزة في صنعاء وفتح جسر جوي أمام إيران أوامر ملكية سعودية: إعفاءات وتعيينات تطال وزراء ومسؤولين بارزين في الصناعة والصناعات العسكرية بعد عرقلة الحوثيين عملية التبادل.. المبعوث الأممي يكشف عن تفاهمات جديدة لتنفيذ اتفاق الإفراج عن المحتجزين هيج: الحوثيون يعرقلون صفقة تبادل الأسرى ويستغلون الملف الإنساني للابتزاز السياسي والعسكري
كرس اجتماع مشترك لقيادة مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة مأرب وممثلي البنوك المعتمدة لصرف مرتبات موظفي الجهاز الاداري للدولة، برئاسة وكيل المحافظة للشئون الادارية عبدالله الباكري، لمناقشة عددا من القضايا المتعلقة بتعزيز التنسيق، وآليات اعداد وصرف المرتبات، والخدمات والتسهيلات والامتيازات التي يمكن ان تقدمها البنوك للموظفين.
وقد أكد الوكيل الباكري، على أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين مكتب الخدمة المدنية والبنوك، والالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة لعملية صرف المرتبات، بما يكفل وصولها إلى مستحقيها بكل شفافية وانتظام، ووضع حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه عملية الصرف او تتسبب بالتأخير، وذلك بما يخدم التوجه لتعزيز الاصلاح الاداري والمالي، وتعزيز دور القطاع المصرفي.