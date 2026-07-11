مكتب الخدمة المدنية بمأرب يبحث مع البنوك آليات صرف المرتبات وتسهيل الخدمات للموظفين

السبت 11 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 270

كرس اجتماع مشترك لقيادة مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة مأرب وممثلي البنوك المعتمدة لصرف مرتبات موظفي الجهاز الاداري للدولة، برئاسة وكيل المحافظة للشئون الادارية عبدالله الباكري، لمناقشة عددا من القضايا المتعلقة بتعزيز التنسيق، وآليات اعداد وصرف المرتبات، والخدمات والتسهيلات والامتيازات التي يمكن ان تقدمها البنوك للموظفين.



وقد أكد الوكيل الباكري، على أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين مكتب الخدمة المدنية والبنوك، والالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة لعملية صرف المرتبات، بما يكفل وصولها إلى مستحقيها بكل شفافية وانتظام، ووضع حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه عملية الصرف او تتسبب بالتأخير، وذلك بما يخدم التوجه لتعزيز الاصلاح الاداري والمالي، وتعزيز دور القطاع المصرفي.