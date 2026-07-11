عاجل: أوامر ملكية سعودية: إعفاءات وتعيينات تطال وزراء ومسؤولين بارزين في الصناعة والصناعات العسكرية

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، أوامر ملكية تضمنت تعديلات وتنقلات في عدد من المناصب الحكومية، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بصدور عدة أوامر ملكية، تضمنت إعفاء بندر الخريف من منصبه وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، وتعيين عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى استمراره في منصبه وزيراً للطاقة.
كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين بندر الخريف وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء، وتكليفه القيام بعمل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إضافة إلى إعفاء محافظ الهيئة السابق أحمد العوهلي من منصبه.
يشار إلى أن قطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية، تشهد توسعاً خلال السنوات الأخيرة في البرامج والمشاريع المرتبطة بتنويع الاقتصاد، وتوطين الصناعات، وزيادة الاستثمارات، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.