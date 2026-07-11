هيج: الحوثيون يعرقلون صفقة تبادل الأسرى ويستغلون الملف الإنساني للابتزاز السياسي والعسكري

السبت 11 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال رئيس الفريق الحكومي المفاوض بملف الأسرى والمختطفين، الشيخ هادي هيج، أن عرقلة مليشيا الحوثي لعملية التبادل التي كان من المقرر تنفيذها غداً السبت عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين برعاية أممية، يؤكد استمرارها في استغلال ملف المحتجزين والمختطفين الإنساني، للابتزاز السياسي والعسكري والاقتصادي، وعدم اكتراثها بمعاناة اليمنيين.

وأوضح هيج، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الفريق تلقى اليوم الجمعة بلاغاً من الصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي، يفيد برفض المليشيا الحوثية تنفيذ الصفقة في موعدها المحدد وتأجيلها إلى وقت غير مسمى.

وأكد هيج أن هذا التعطيل جاء بعد أن استكمل الفريق الحكومي كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة للتنفيذ، محملًا مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن إفشال الصفقة وصلفها المستمر في إجهاض أي جهود لتخفيف معاناة المحتجزين وأهاليهم.

وأشار رئيس الفريق الحكومي إلى أن هذا الإجراء يبرهن مجدداً على استمرار المليشيا في استغلال الملف الإنساني للمختطفين كأداة للابتزاز السياسي والعسكري والاقتصادي، دون أي اكتراث بالمعاناة الإنسانية لليمنيين.