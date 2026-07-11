مهلة أخيرة قبل انتهاء التصاريح.. واشنطن تمدد حق العمل لمهاجرين من 7 دول بينها اليمن وسوريا مددت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب تصاريح ال اتفاق أمريكي - إيراني يرسم ملامح مرحلة جديدة.. 14 بنداً تنهي الحرب وتفتح باب التسوية الذهب يتكبد خسارة أسبوعية مع تصاعد التوترات.. ومخاوف التضخم تضغط على الأسواق طرق طبيعية يمكن أن تخلصك من رائحة القدم الكهريهة في الصيفك صفقة غامضة قد تعيد تركيا إلى برنامج إف-35.. تقارير تتحدث عن نقل منظومة إس-400 إلى دولة خليجية الحوثيون يفجّرون اتفاق التبادل في اللحظات الأخيرة.. والحكومة تكشف الجهة المسؤولة عن إفشال الصفقة الحوثيون يفرضون دورات تعبوية إلزامية على أكثر من 250 إعلامياً في محافظة إب وذمار توكل كرمان تطالب بتحقيق دولي لكشف ملابسات اختفاء ومقتل محمد قحطان نقابة الصحفيين تدين التحريض على توكل كرمان وتحذر من خطاب الكراهية مسئول عراقي.. من واجهة الأعمال إلى المتهم الأبرز في «سرقة القرن» واسترداد 365 مليار دينار من أمواله
مددت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب تصاريح العمل لمئات الآلاف من المهاجرين المشمولين ببرنامج "وضع الحماية المؤقتة" (TPS)، وذلك قبل ساعات فقط من انتهاء صلاحية التصاريح، في خطوة تمنحهم فرصة إضافية لمواصلة العمل بصورة قانونية داخل الولايات المتحدة.
وبحسب دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، فإن تصاريح العمل الخاصة بالمهاجرين من هايتي ستظل سارية حتى 24 يوليو الجاري، فيما مُددت تصاريح مواطني اليمن وسوريا وإثيوبيا والصومال وجنوب السودان وميانمار لمدة تصل إلى أسبوع إضافي.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من حكم للمحكمة العليا الأمريكية سمح لإدارة ترمب بالمضي في إنهاء وضع الحماية المؤقتة لبعض الجنسيات، ما أثار مخاوف واسعة من فقدان مئات الآلاف حقهم في العمل والحماية من الترحيل.
ويتيح برنامج TPS للمهاجرين القادمين من دول تشهد نزاعات أو كوارث أو ظروفًا استثنائية الإقامة والعمل بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة إلى حين تحسن الأوضاع في بلدانهم.
في المقابل، أثارت احتمالات إنهاء هذه الحماية انتقادات منظمات حقوقية ونقابات عمالية، التي حذرت من تداعيات القرار على مئات الآلاف من الأسر، إضافة إلى تأثيره على قطاعات اقتصادية تعتمد على العمالة المشمولة بالبرنامج.
وتؤكد إدارة ترمب أن تشديد سياسات الهجرة يهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي وحماية فرص العمل للمواطنين الأمريكيين، بينما ترى منظمات حقوق الإنسان أن هذه الإجراءات قد تزيد من المخاوف بشأن حقوق المهاجرين والإجراءات القانونية المرتبطة بهم.