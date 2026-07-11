مهلة أخيرة قبل انتهاء التصاريح.. واشنطن تمدد حق العمل لمهاجرين من 7 دول بينها اليمن وسوريا مددت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب تصاريح ال اتفاق أمريكي - إيراني يرسم ملامح مرحلة جديدة.. 14 بنداً تنهي الحرب وتفتح باب التسوية الذهب يتكبد خسارة أسبوعية مع تصاعد التوترات.. ومخاوف التضخم تضغط على الأسواق طرق طبيعية يمكن أن تخلصك من رائحة القدم الكهريهة في الصيفك صفقة غامضة قد تعيد تركيا إلى برنامج إف-35.. تقارير تتحدث عن نقل منظومة إس-400 إلى دولة خليجية الحوثيون يفجّرون اتفاق التبادل في اللحظات الأخيرة.. والحكومة تكشف الجهة المسؤولة عن إفشال الصفقة الحوثيون يفرضون دورات تعبوية إلزامية على أكثر من 250 إعلامياً في محافظة إب وذمار توكل كرمان تطالب بتحقيق دولي لكشف ملابسات اختفاء ومقتل محمد قحطان نقابة الصحفيين تدين التحريض على توكل كرمان وتحذر من خطاب الكراهية مسئول عراقي.. من واجهة الأعمال إلى المتهم الأبرز في «سرقة القرن» واسترداد 365 مليار دينار من أمواله
بعد أشهر من المواجهات العسكرية والتوترات المتصاعدة، أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم تتضمن 14 بنداً، تمثل إطاراً لإنهاء الحرب وبدء مسار سياسي وأمني واقتصادي جديد، مع استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً قابلة للتمديد.
وبحسب تفاصيل الاتفاق، يلتزم الطرفان بوقف شامل ودائم للعمليات العسكرية، مع الامتناع عن أي أعمال عدائية أو تهديد باستخدام القوة، إلى جانب احترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يشمل ضمان استقرار المنطقة وعدم توسيع رقعة الصراع.
وتنص المذكرة على إطلاق مفاوضات مكثفة لاستكمال الاتفاق النهائي، بالتوازي مع إجراءات لرفع الحصار البحري عن إيران، وإعادة فتح الموانئ، وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، بما يضمن مرور السفن التجارية دون فرض أي رسوم، في خطوة تهدف إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية.
كما يتضمن الاتفاق إعداد خطة اقتصادية لإعادة إعمار إيران وتنمية اقتصادها بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، على أن يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء إقليميين، دون إلزام الولايات المتحدة بالمساهمة المباشرة في تمويلها.
وفي الملف النووي، تعهدت طهران بعدم امتلاك أو تطوير سلاح نووي، مع إخضاع برنامجها النووي لإجراءات رقابية وإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل التزام أمريكي بالعمل على إنهاء العقوبات الاقتصادية وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه لاحقاً.
وتشمل البنود أيضاً الإفراج التدريجي عن الأصول الإيرانية المجمدة، والحفاظ مؤقتاً على الوضع القائم للبرنامج النووي إلى حين التوصل إلى آلية نهائية لمعالجة مخزون اليورانيوم المخصب.
واختتمت المذكرة بالنص على إنشاء آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق، على أن تُتوَّج المفاوضات بإبرام اتفاق نهائي يُعرض لاعتماده بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.