الذهب يتكبد خسارة أسبوعية مع تصاعد التوترات.. ومخاوف التضخم تضغط على الأسواق طرق طبيعية يمكن أن تخلصك من رائحة القدم الكهريهة في الصيفك صفقة غامضة قد تعيد تركيا إلى برنامج إف-35.. تقارير تتحدث عن نقل منظومة إس-400 إلى دولة خليجية الحوثيون يفجّرون اتفاق التبادل في اللحظات الأخيرة.. والحكومة تكشف الجهة المسؤولة عن إفشال الصفقة الحوثيون يفرضون دورات تعبوية إلزامية على أكثر من 250 إعلامياً في محافظة إب وذمار توكل كرمان تطالب بتحقيق دولي لكشف ملابسات اختفاء ومقتل محمد قحطان نقابة الصحفيين تدين التحريض على توكل كرمان وتحذر من خطاب الكراهية مسئول عراقي.. من واجهة الأعمال إلى المتهم الأبرز في «سرقة القرن» واسترداد 365 مليار دينار من أمواله القضاء العراقي يستعيد 365 مليار دينار من أموال «سرقة القرن» المرتبطة بمسؤول عراقي الحكومة اليمنية تقر إجراءات لتوسيع خدمات «تيليمن» وتسريع مشاريع تطوير قطاع الاتصالات
سجلت أسعار الذهب تراجعاً في ختام تعاملات الجمعة، منهية الأسبوع على خسائر، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط، ما عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية وزاد من توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية.
وتزايدت الضغوط على المعدن الأصفر بعد تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من أن التصعيد الأخير قد يؤثر على توقعات فائض المعروض النفطي خلال العام المقبل، الأمر الذي قد يدفع أسعار الطاقة إلى مزيد من الارتفاع ويغذي التضخم العالمي.
وتُسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يقارب 69% لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر المقبل، في وقت أظهر فيه محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي استمرار القلق بشأن التضخم.
وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.65%، بما يعادل 27.10 دولاراً، لتغلق عند 4113.70 دولاراً للأوقية، مسجلة خسارة أسبوعية بلغت 0.29%، كما تراجعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.94% لتستقر عند 59.809 دولاراً للأوقية.