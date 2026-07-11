الذهب يتكبد خسارة أسبوعية مع تصاعد التوترات.. ومخاوف التضخم تضغط على الأسواق

السبت 11 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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سجلت أسعار الذهب تراجعاً في ختام تعاملات الجمعة، منهية الأسبوع على خسائر، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط، ما عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية وزاد من توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وتزايدت الضغوط على المعدن الأصفر بعد تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من أن التصعيد الأخير قد يؤثر على توقعات فائض المعروض النفطي خلال العام المقبل، الأمر الذي قد يدفع أسعار الطاقة إلى مزيد من الارتفاع ويغذي التضخم العالمي.

وتُسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يقارب 69% لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر المقبل، في وقت أظهر فيه محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي استمرار القلق بشأن التضخم.

وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.65%، بما يعادل 27.10 دولاراً، لتغلق عند 4113.70 دولاراً للأوقية، مسجلة خسارة أسبوعية بلغت 0.29%، كما تراجعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.94% لتستقر عند 59.809 دولاراً للأوقية.