صفقة غامضة قد تعيد تركيا إلى برنامج إف-35.. تقارير تتحدث عن نقل منظومة إس-400 إلى دولة خليجية الحوثيون يفجّرون اتفاق التبادل في اللحظات الأخيرة.. والحكومة تكشف الجهة المسؤولة عن إفشال الصفقة الحوثيون يفرضون دورات تعبوية إلزامية على أكثر من 250 إعلامياً في محافظة إب وذمار توكل كرمان تطالب بتحقيق دولي لكشف ملابسات اختفاء ومقتل محمد قحطان نقابة الصحفيين تدين التحريض على توكل كرمان وتحذر من خطاب الكراهية مسئول عراقي.. من واجهة الأعمال إلى المتهم الأبرز في «سرقة القرن» واسترداد 365 مليار دينار من أمواله القضاء العراقي يستعيد 365 مليار دينار من أموال «سرقة القرن» المرتبطة بمسؤول عراقي الحكومة اليمنية تقر إجراءات لتوسيع خدمات «تيليمن» وتسريع مشاريع تطوير قطاع الاتصالات رحلة الديوك نحو الذهب: فرنسا تواصل التألق في المونديال ومبابي يقود فريقه إلى نصف النهائي ويقترب من الحذاء الذهبي وزارة الداخلية تشدد إجراءات مكافحة تزوير الوثائق الثبوتية وتتابع القضايا المنظورة أمام النيابة
تتزايد التكهنات بشأن تحرك تركي قد يمهد لإنهاء الخلاف مع الولايات المتحدة، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال بيع منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 إلى دولة خليجية، في خطوة قد تفتح الباب أمام عودة أنقرة إلى برنامج المقاتلات الأميركية إف-35.
وذكرت صحيفة حرييت التركية أن خيار نقل منظومة إس-400 إلى طرف ثالث يبرز كأحد السيناريوهات المطروحة لتخفيف التوتر بين أنقرة وواشنطن، في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بشراء تركيا للمنظومة الروسية.
وأضافت الصحيفة أن هناك اتصالات تجري بين تركيا والولايات المتحدة وروسيا لبحث إمكانية إتمام الصفقة، مشيرة إلى أن إحدى دول الخليج تُعد الخيار الأوفر حظًا لاستلام المنظومة، مع احتمال الإعلان عن الصفقة في حال اكتمال التفاهمات.
وفي السياق ذاته، قال الصحفي الإسرائيلي أميت سيغال إن تركيا تستعد للإعلان عن بيع بطاريات إس-400 إلى دولة خليجية، معتبرًا أن هذه الخطوة تستهدف إزالة العقبات التي تعرقل حصول أنقرة على مقاتلات إف-35 الأميركية.