صفقة غامضة قد تعيد تركيا إلى برنامج إف-35.. تقارير تتحدث عن نقل منظومة إس-400 إلى دولة خليجية

الجمعة 10 يوليو-تموز 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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تتزايد التكهنات بشأن تحرك تركي قد يمهد لإنهاء الخلاف مع الولايات المتحدة، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال بيع منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 إلى دولة خليجية، في خطوة قد تفتح الباب أمام عودة أنقرة إلى برنامج المقاتلات الأميركية إف-35.

وذكرت صحيفة حرييت التركية أن خيار نقل منظومة إس-400 إلى طرف ثالث يبرز كأحد السيناريوهات المطروحة لتخفيف التوتر بين أنقرة وواشنطن، في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بشراء تركيا للمنظومة الروسية.

وأضافت الصحيفة أن هناك اتصالات تجري بين تركيا والولايات المتحدة وروسيا لبحث إمكانية إتمام الصفقة، مشيرة إلى أن إحدى دول الخليج تُعد الخيار الأوفر حظًا لاستلام المنظومة، مع احتمال الإعلان عن الصفقة في حال اكتمال التفاهمات.

وفي السياق ذاته، قال الصحفي الإسرائيلي أميت سيغال إن تركيا تستعد للإعلان عن بيع بطاريات إس-400 إلى دولة خليجية، معتبرًا أن هذه الخطوة تستهدف إزالة العقبات التي تعرقل حصول أنقرة على مقاتلات إف-35 الأميركية.