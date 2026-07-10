صفقة غامضة قد تعيد تركيا إلى برنامج إف-35.. تقارير تتحدث عن نقل منظومة إس-400 إلى دولة خليجية الحوثيون يفجّرون اتفاق التبادل في اللحظات الأخيرة.. والحكومة تكشف الجهة المسؤولة عن إفشال الصفقة الحوثيون يفرضون دورات تعبوية إلزامية على أكثر من 250 إعلامياً في محافظة إب وذمار توكل كرمان تطالب بتحقيق دولي لكشف ملابسات اختفاء ومقتل محمد قحطان نقابة الصحفيين تدين التحريض على توكل كرمان وتحذر من خطاب الكراهية مسئول عراقي.. من واجهة الأعمال إلى المتهم الأبرز في «سرقة القرن» واسترداد 365 مليار دينار من أمواله القضاء العراقي يستعيد 365 مليار دينار من أموال «سرقة القرن» المرتبطة بمسؤول عراقي الحكومة اليمنية تقر إجراءات لتوسيع خدمات «تيليمن» وتسريع مشاريع تطوير قطاع الاتصالات رحلة الديوك نحو الذهب: فرنسا تواصل التألق في المونديال ومبابي يقود فريقه إلى نصف النهائي ويقترب من الحذاء الذهبي وزارة الداخلية تشدد إجراءات مكافحة تزوير الوثائق الثبوتية وتتابع القضايا المنظورة أمام النيابة
أعلنت الحكومة اليمنية أن مليشيات الحوثي أوقفت في اللحظات الأخيرة تنفيذ صفقة تبادل المحتجزين والمختطفين، والتي كان من المقرر تنفيذها يوم السبت عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفقًا لاتفاق التبادل المبرم برعاية الأمم المتحدة.
وقال رئيس الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، هادي هيج، إن الفريق تلقى، الجمعة، إشعارًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن يفيد برفض الحوثيين تنفيذ الصفقة في موعدها المحدد، وتأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وأوضح هيج أن الفريق الحكومي كان قد استكمل جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز عملية التبادل، رغم ما وصفه بالعراقيل التي وضعتها الجماعة خلال مراحل الإعداد، مؤكدًا أن الحكومة أوفت بكافة التزاماتها لإنجاح الاتفاق.
وحمّل رئيس الفريق الحكومي مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن تعطيل الصفقة وإفشال الجهود الإنسانية الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين والمختطفين ولمّ شملهم بأسرهم، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس استمرار الجماعة في توظيف هذا الملف الإنساني كورقة للابتزاز السياسي والعسكري والاقتصادي، دون اكتراث بمعاناة آلاف الأسر اليمنية.