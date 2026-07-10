الحوثيون يفجّرون اتفاق التبادل في اللحظات الأخيرة.. والحكومة تكشف الجهة المسؤولة عن إفشال الصفقة

الجمعة 10 يوليو-تموز 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-خاص

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أعلنت الحكومة اليمنية أن مليشيات الحوثي أوقفت في اللحظات الأخيرة تنفيذ صفقة تبادل المحتجزين والمختطفين، والتي كان من المقرر تنفيذها يوم السبت عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفقًا لاتفاق التبادل المبرم برعاية الأمم المتحدة.

وقال رئيس الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، هادي هيج، إن الفريق تلقى، الجمعة، إشعارًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن يفيد برفض الحوثيين تنفيذ الصفقة في موعدها المحدد، وتأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وأوضح هيج أن الفريق الحكومي كان قد استكمل جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز عملية التبادل، رغم ما وصفه بالعراقيل التي وضعتها الجماعة خلال مراحل الإعداد، مؤكدًا أن الحكومة أوفت بكافة التزاماتها لإنجاح الاتفاق.

وحمّل رئيس الفريق الحكومي مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن تعطيل الصفقة وإفشال الجهود الإنسانية الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين والمختطفين ولمّ شملهم بأسرهم، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس استمرار الجماعة في توظيف هذا الملف الإنساني كورقة للابتزاز السياسي والعسكري والاقتصادي، دون اكتراث بمعاناة آلاف الأسر اليمنية.