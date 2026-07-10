الحوثيون يفرضون دورات تعبوية إلزامية على أكثر من 250 إعلامياً في محافظة إب وذمار توكل كرمان تطالب بتحقيق دولي لكشف ملابسات اختفاء ومقتل محمد قحطان نقابة الصحفيين تدين التحريض على توكل كرمان وتحذر من خطاب الكراهية مسئول عراقي.. من واجهة الأعمال إلى المتهم الأبرز في «سرقة القرن» واسترداد 365 مليار دينار من أمواله القضاء العراقي يستعيد 365 مليار دينار من أموال «سرقة القرن» المرتبطة بمسؤول عراقي الحكومة اليمنية تقر إجراءات لتوسيع خدمات «تيليمن» وتسريع مشاريع تطوير قطاع الاتصالات رحلة الديوك نحو الذهب: فرنسا تواصل التألق في المونديال ومبابي يقود فريقه إلى نصف النهائي ويقترب من الحذاء الذهبي وزارة الداخلية تشدد إجراءات مكافحة تزوير الوثائق الثبوتية وتتابع القضايا المنظورة أمام النيابة من ميسي إلى الجماهير.. كلمات بونو تتحول إلى عاصفة نقاشية .. تقدير فني أم انحياز غير مبرر حصيلة دامية.. أكثر من 3200 قتيل وجريح في الحوادث المرورية خلال ستة أشهر.. تعرّف على المحافظة الأكثر تسجيلًا للحوادث
كشفت صحيفة الشرق الأوسط، نقلاً عن مصادر مطلعة، عن تصعيد جديد لجماعة الحوثي في إطار إحكام سيطرتها على المشهد الإعلامي في المناطق الخاضعة لنفوذها، من خلال إخضاع أكثر من 250 صحافياً وناشطاً إعلامياً في محافظتي إب وذمار لدورات ذات طابع تعبوي وآيديولوجي، تحت شعار "رفع الجاهزية الإعلامية" والاستعداد لما تصفه بـ"المرحلة المقبلة".
ووفقاً للمصادر، أُجبر أكثر من 150 إعلامياً في محافظة إب ونحو 100 آخرين في محافظة ذمار على الالتحاق بهذه الدورات، التي استهدفت موظفي مكاتب الإعلام، ومندوبي وسائل إعلام خاضعة لسيطرة الجماعة، إضافة إلى ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي وعناصر مرتبطة بما يُعرف بـ"قطاع التعبئة".
وأكد عدد من المشاركين أن حضور الدورات لم يكن اختيارياً، مشيرين إلى أنهم تعرضوا لضغوط وتهديدات مباشرة شملت التلويح بالمساءلة أو الاعتقال أو الحرمان من فرص العمل في حال التغيب، فيما ركزت المحاضرات على توحيد الخطاب الإعلامي وتعزيز التعبئة الفكرية والسياسية، بعيداً عن أي محتوى مهني أو تدريبي متخصص.
كما أفاد صحافيون بأن بيئة العمل الإعلامي في مناطق سيطرة الحوثيين تشهد تضييقاً متزايداً، ما يدفع كثيراً من العاملين في القطاع إلى الامتثال لهذه التوجيهات خشية التعرض لإجراءات قد تمس حريتهم أو مصادر رزقهم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة أوسع تنفذها الجماعة لإحكام قبضتها على وسائل الإعلام ومختلف القطاعات المدنية، بالتزامن مع استعداداتها لتطورات سياسية وعسكرية مرتقبة، في ظل استمرار القيود المفروضة على حرية الصحافة والعمل الإعلامي.