الحوثيون يفرضون دورات تعبوية إلزامية على أكثر من 250 إعلامياً في محافظة إب وذمار

الجمعة 10 يوليو-تموز 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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كشفت صحيفة الشرق الأوسط، نقلاً عن مصادر مطلعة، عن تصعيد جديد لجماعة الحوثي في إطار إحكام سيطرتها على المشهد الإعلامي في المناطق الخاضعة لنفوذها، من خلال إخضاع أكثر من 250 صحافياً وناشطاً إعلامياً في محافظتي إب وذمار لدورات ذات طابع تعبوي وآيديولوجي، تحت شعار "رفع الجاهزية الإعلامية" والاستعداد لما تصفه بـ"المرحلة المقبلة".

ووفقاً للمصادر، أُجبر أكثر من 150 إعلامياً في محافظة إب ونحو 100 آخرين في محافظة ذمار على الالتحاق بهذه الدورات، التي استهدفت موظفي مكاتب الإعلام، ومندوبي وسائل إعلام خاضعة لسيطرة الجماعة، إضافة إلى ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي وعناصر مرتبطة بما يُعرف بـ"قطاع التعبئة".

وأكد عدد من المشاركين أن حضور الدورات لم يكن اختيارياً، مشيرين إلى أنهم تعرضوا لضغوط وتهديدات مباشرة شملت التلويح بالمساءلة أو الاعتقال أو الحرمان من فرص العمل في حال التغيب، فيما ركزت المحاضرات على توحيد الخطاب الإعلامي وتعزيز التعبئة الفكرية والسياسية، بعيداً عن أي محتوى مهني أو تدريبي متخصص.

كما أفاد صحافيون بأن بيئة العمل الإعلامي في مناطق سيطرة الحوثيين تشهد تضييقاً متزايداً، ما يدفع كثيراً من العاملين في القطاع إلى الامتثال لهذه التوجيهات خشية التعرض لإجراءات قد تمس حريتهم أو مصادر رزقهم.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة أوسع تنفذها الجماعة لإحكام قبضتها على وسائل الإعلام ومختلف القطاعات المدنية، بالتزامن مع استعداداتها لتطورات سياسية وعسكرية مرتقبة، في ظل استمرار القيود المفروضة على حرية الصحافة والعمل الإعلامي.