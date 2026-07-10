توكل كرمان تطالب بتحقيق دولي لكشف ملابسات اختفاء ومقتل محمد قحطان نقابة الصحفيين تدين التحريض على توكل كرمان وتحذر من خطاب الكراهية مسئول عراقي.. من واجهة الأعمال إلى المتهم الأبرز في «سرقة القرن» واسترداد 365 مليار دينار من أمواله القضاء العراقي يستعيد 365 مليار دينار من أموال «سرقة القرن» المرتبطة بمسؤول عراقي الحكومة اليمنية تقر إجراءات لتوسيع خدمات «تيليمن» وتسريع مشاريع تطوير قطاع الاتصالات رحلة الديوك نحو الذهب: فرنسا تواصل التألق في المونديال ومبابي يقود فريقه إلى نصف النهائي ويقترب من الحذاء الذهبي وزارة الداخلية تشدد إجراءات مكافحة تزوير الوثائق الثبوتية وتتابع القضايا المنظورة أمام النيابة من ميسي إلى الجماهير.. كلمات بونو تتحول إلى عاصفة نقاشية .. تقدير فني أم انحياز غير مبرر حصيلة دامية.. أكثر من 3200 قتيل وجريح في الحوادث المرورية خلال ستة أشهر.. تعرّف على المحافظة الأكثر تسجيلًا للحوادث مدير كهرباء مأرب يكشف أسباب تراجع الخدمة ويحدد الأطراف التي تقف وراء عملية التلاعب
دعت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لكشف ملابسات قضية القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، مؤكدة أن القضية "لم تنتهِ" وأن المسؤولين عن اختفائه ومقتله، إذا ثبت ذلك، يجب أن يخضعوا للمساءلة.
وقالت كرمان، في منشور على منصة "إكس" رصده محرر مأرب برس "إن محمد قحطان "لم يكن مقاتلًا قُتل في جبهة قتال ثم سُلّم جثمانه اليوم، ولم يكن أسير حرب"، في إشارة إلى ما يتداول بشأن مصيره.
وأضافت: "لقد كان قائدًا سياسيًا اختُطف من منزله، وأُخفي قسرًا لأكثر من عقد من الزمن. وإذا صحّ الادعاء بأنه قُتل بعد فترة قصيرة من اختطافه، فإن ذلك يضيف إلى جريمة الاختطاف والإخفاء القسري جريمة قتل، وجريمة أخرى بحق أسرته والمجتمع الذي حُرم من معرفة الحقيقة طوال هذه السنوات."
وطالبت كرمان بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، قائلة: "إن القضية لم تنتهِ، وما زلت أطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تكشف الحقيقة كاملة، وتحدد كيف وقعت الجريمة، ومن يقف وراءها، وتحدد المسؤوليات، وصولًا إلى محاسبة جميع الجناة."
وأكدت استمرار المطالبة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، مضيفة: "لن نترك قضيتك يا صديقي ورفيقي محمد قحطان، حتى تنكشف الحقيقة، ويُقتص من كل من ارتكب هذه الجريمة أو شارك فيها أو تستر عليها."