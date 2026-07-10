نقابة الصحفيين تدين التحريض على توكل كرمان وتحذر من خطاب الكراهية

الجمعة 10 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين تلقيها بلاغاً من الصحفية والناشطة توكل كرمان بشأن تعرضها لحملة تحريض وتشهير، قالت إنها صدرت عن أحد الخطباء داخل معسكر تابع لقوات "درع الوطن"، قبل أن يُنشر محتوى الخطبة عبر إحدى المنصات الرقمية التابعة لتلك الجهة.

وأوضحت النقابة، في بيان صادر عنها، أن البلاغ أفاد بتضمن الخطبة عبارات تحريضية استهدفت كرمان بصورة مباشرة، معربة عن قلقها البالغ إزاء الواقعة وما قد يترتب عليها من مخاطر.

وأكدت النقابة رفضها استخدام المنابر الرسمية أو الدينية أو الوسائل الإعلامية للتحريض على الصحفيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان أو التشهير بهم، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تشكل تهديداً مباشراً لسلامتهم، وتسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف، فضلاً عن تقويض حرية الرأي والتعبير.

ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين الجهات المعنية إلى التعامل مع هذه الانتهاكات بمسؤولية، كما ناشدت الاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحاد العام للصحفيين العرب، وسائر المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، إعلان التضامن وإدانة ما وصفته بحملات التحريض والتشهير التي تستهدف الصحفيين.