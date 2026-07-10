توكل كرمان تطالب بتحقيق دولي لكشف ملابسات اختفاء ومقتل محمد قحطان نقابة الصحفيين تدين التحريض على توكل كرمان وتحذر من خطاب الكراهية مسئول عراقي.. من واجهة الأعمال إلى المتهم الأبرز في «سرقة القرن» واسترداد 365 مليار دينار من أمواله القضاء العراقي يستعيد 365 مليار دينار من أموال «سرقة القرن» المرتبطة بمسؤول عراقي الحكومة اليمنية تقر إجراءات لتوسيع خدمات «تيليمن» وتسريع مشاريع تطوير قطاع الاتصالات رحلة الديوك نحو الذهب: فرنسا تواصل التألق في المونديال ومبابي يقود فريقه إلى نصف النهائي ويقترب من الحذاء الذهبي وزارة الداخلية تشدد إجراءات مكافحة تزوير الوثائق الثبوتية وتتابع القضايا المنظورة أمام النيابة من ميسي إلى الجماهير.. كلمات بونو تتحول إلى عاصفة نقاشية .. تقدير فني أم انحياز غير مبرر حصيلة دامية.. أكثر من 3200 قتيل وجريح في الحوادث المرورية خلال ستة أشهر.. تعرّف على المحافظة الأكثر تسجيلًا للحوادث مدير كهرباء مأرب يكشف أسباب تراجع الخدمة ويحدد الأطراف التي تقف وراء عملية التلاعب
أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين تلقيها بلاغاً من الصحفية والناشطة توكل كرمان بشأن تعرضها لحملة تحريض وتشهير، قالت إنها صدرت عن أحد الخطباء داخل معسكر تابع لقوات "درع الوطن"، قبل أن يُنشر محتوى الخطبة عبر إحدى المنصات الرقمية التابعة لتلك الجهة.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عنها، أن البلاغ أفاد بتضمن الخطبة عبارات تحريضية استهدفت كرمان بصورة مباشرة، معربة عن قلقها البالغ إزاء الواقعة وما قد يترتب عليها من مخاطر.
وأكدت النقابة رفضها استخدام المنابر الرسمية أو الدينية أو الوسائل الإعلامية للتحريض على الصحفيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان أو التشهير بهم، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تشكل تهديداً مباشراً لسلامتهم، وتسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف، فضلاً عن تقويض حرية الرأي والتعبير.
ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين الجهات المعنية إلى التعامل مع هذه الانتهاكات بمسؤولية، كما ناشدت الاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحاد العام للصحفيين العرب، وسائر المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، إعلان التضامن وإدانة ما وصفته بحملات التحريض والتشهير التي تستهدف الصحفيين.