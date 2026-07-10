توكل كرمان تطالب بتحقيق دولي لكشف ملابسات اختفاء ومقتل محمد قحطان نقابة الصحفيين تدين التحريض على توكل كرمان وتحذر من خطاب الكراهية مسئول عراقي.. من واجهة الأعمال إلى المتهم الأبرز في «سرقة القرن» واسترداد 365 مليار دينار من أمواله القضاء العراقي يستعيد 365 مليار دينار من أموال «سرقة القرن» المرتبطة بمسؤول عراقي الحكومة اليمنية تقر إجراءات لتوسيع خدمات «تيليمن» وتسريع مشاريع تطوير قطاع الاتصالات رحلة الديوك نحو الذهب: فرنسا تواصل التألق في المونديال ومبابي يقود فريقه إلى نصف النهائي ويقترب من الحذاء الذهبي وزارة الداخلية تشدد إجراءات مكافحة تزوير الوثائق الثبوتية وتتابع القضايا المنظورة أمام النيابة من ميسي إلى الجماهير.. كلمات بونو تتحول إلى عاصفة نقاشية .. تقدير فني أم انحياز غير مبرر حصيلة دامية.. أكثر من 3200 قتيل وجريح في الحوادث المرورية خلال ستة أشهر.. تعرّف على المحافظة الأكثر تسجيلًا للحوادث مدير كهرباء مأرب يكشف أسباب تراجع الخدمة ويحدد الأطراف التي تقف وراء عملية التلاعب
كشف مجلس القضاء الأعلى العراقي، الجمعة، عن حزمة إجراءات قضائية وأحكام جديدة في قضية «الأمانات الضريبية» المعروفة إعلامياً بـ«سرقة القرن»، مؤكداً استعادة 365 مليار دينار عراقي من الأموال المنهوبة، ومصادرة عقارات، بالتوازي مع بحث آلية قانونية لتسوية ملفات الفساد مقابل استرداد الأموال.
أحكام واسترداد أموال
وأعلن المجلس، في بيان له، إعادة مبلغ قدره 365 مليار دينار عراقي من الأموال التي استولى عليها المتهم الرئيسي في القضية، المدعو نور زهير.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحاكم المختصة أحكاماً بالسجن بحق 12 موظفاً في الهيئة العامة للضرائب، ثبتت مساعدتهم لنور زهير في سحب تلك الأموال وتسهيل الاستيلاء عليها. كما أكد القضاء مصادرة عقارات وأموال منقولة عائدة لعدد من المحكومين الموجودين حالياً في السجن على ذمة القضية نفسها.
خريطة طريق للتسوية
وفي تحوّل لافت لسياسة استرداد الأموال المنهوبة، كشف مجلس القضاء الأعلى أنه يجري حالياً بحث وضع خريطة طريق تهدف إلى إعادة أموال الدولة، مقابل تخفيف الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين يقررون إعادة تلك الأموال طوعاً، إلى الخزينة العامة.
وشدد المجلس على أنه يسعى، عبر المحاكم المختصة، إلى محاسبة كل من يرتكب جريمة فساد مالي وإداري من دون استثناء، مؤكداً أن الأولوية القصوى تكمن في تطبيق القانون وإعادة أموال الدولة المنهوبة.