الحكومة اليمنية تقر إجراءات لتوسيع خدمات «تيليمن» وتسريع مشاريع تطوير قطاع الاتصالات

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بحث مجلس إدارة شركة الاتصالات اليمنية "تيليمن"، خلال اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، خططًا لتوسيع خدمات الاتصالات وتحسين جودتها، وسط مساعٍ لرفع الكفاءة الفنية والإدارية للشركة وتسريع تنفيذ مشروعاتها التطويرية.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الاجتماع، الذي ترأسه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة الشركة شادي باصرة، استعرض مستوى تنفيذ الخطط ومؤشرات الإنجاز خلال الفترة الماضية، والإجراءات المقترحة لتحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاقها.
وناقش مجلس الإدارة مقترحات تتعلق بالتوسعة الفنية ورفع كفاءة الشركة وتطوير خدماتها، فيما دعا باصرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المقترحات القابلة للتطبيق وفق الإمكانات المتاحة ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة.
وشدد الوزير اليمني على الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري، إلى جانب تسريع تنفيذ الخطط والمشروعات التطويرية، بما يضمن استدامة عمل الشركة وقدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات.
وقال باصرة إن تطوير أداء الشركة وتحسين خدماتها يأتيان ضمن جهود الحكومة لرفع كفاءة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.