رحلة الديوك نحو الذهب: فرنسا تواصل التألق في المونديال ومبابي يقود فريقه إلى نصف النهائي ويقترب من الحذاء الذهبي وزارة الداخلية تشدد إجراءات مكافحة تزوير الوثائق الثبوتية وتتابع القضايا المنظورة أمام النيابة من ميسي إلى الجماهير.. كلمات بونو تتحول إلى عاصفة نقاشية .. تقدير فني أم انحياز غير مبرر حصيلة دامية.. أكثر من 3200 قتيل وجريح في الحوادث المرورية خلال ستة أشهر.. تعرّف على المحافظة الأكثر تسجيلًا للحوادث مدير كهرباء مأرب يكشف أسباب تراجع الخدمة ويحدد الأطراف التي تقف وراء عملية التلاعب منظمة حقوقية تطالب مشايخ القبائل بتجريم اختطاف النساء، وتدعو الأمم المتحدة إلى إنصاف المختطفات توجيهات رئاسية بتعزيز الجاهزية العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية في حضرموت العليمي يدعو الأحزاب السياسية لتوحيد الصف وإسناد القوات المسلحة في مواجهة المشروع الإيراني حزب الإصلاح يكشف مستجدات ملف السياسي المختطف محمد قحطان الذهب يهبط قرب أدنى مستوى ..تصاعد الأزمة في مضيق هرمز ينعكس على أسواق الطاقة والمعادن
تواصل فرنسا تألقها في كأس العالم 2026، حيث عززت مكانتها كمرشح أول للفوز باللقب بعد وصولها إلى الدور نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي، مع تحسن كبير في احتمالات فوزها بالبطولة.
بعد فوزها على المغرب بنتيجة 2-0، ارتفعت أسهم المنتخب الفرنسي بشكل ملحوظ، حيث أصبحت احتمالات فوزه باللقب +130، وهي الأدنى بين جميع المنتخبات المشاركة. هذا التحسن يعكس الأداء القوي والمستمر لـ "الديوك" في البطولة.
بدأت فرنسا مشوارها في كأس العالم بفوز كبير على السنغال 3-1، ثم واصلت تفوقها في دور المجموعات بفوزها على العراق 3-0 والنرويج 4-1، لتتصدر مجموعتها بجدارة. لم يقتصر الأداء المبهر على دور المجموعات، بل امتد ليشمل الأدوار الإقصائية، حيث لم تتلق فرنسا أي هدف، محققة انتصارات مقنعة على السويد وباراغواي والمغرب بنتيجة إجمالية 6-0.
ويبرز تألق كيليان مبابي بشكل خاص، حيث أصبح المرشح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبي بعد تسجيله ثمانية أهداف في ست مباريات، متقدمًا على ليونيل ميسي. لقد أثبت مبابي، بالتعاون مع عثمان ديمبيلي ومايكل أوليز، أن الخط الهجومي الفرنسي يمثل قوة ضاربة لا يستهان بها.