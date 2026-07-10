رحلة الديوك نحو الذهب: فرنسا تواصل التألق في المونديال ومبابي يقود فريقه إلى نصف النهائي ويقترب من الحذاء الذهبي

الجمعة 10 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تواصل فرنسا تألقها في كأس العالم 2026، حيث عززت مكانتها كمرشح أول للفوز باللقب بعد وصولها إلى الدور نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي، مع تحسن كبير في احتمالات فوزها بالبطولة.

بعد فوزها على المغرب بنتيجة 2-0، ارتفعت أسهم المنتخب الفرنسي بشكل ملحوظ، حيث أصبحت احتمالات فوزه باللقب +130، وهي الأدنى بين جميع المنتخبات المشاركة. هذا التحسن يعكس الأداء القوي والمستمر لـ "الديوك" في البطولة.

بدأت فرنسا مشوارها في كأس العالم بفوز كبير على السنغال 3-1، ثم واصلت تفوقها في دور المجموعات بفوزها على العراق 3-0 والنرويج 4-1، لتتصدر مجموعتها بجدارة. لم يقتصر الأداء المبهر على دور المجموعات، بل امتد ليشمل الأدوار الإقصائية، حيث لم تتلق فرنسا أي هدف، محققة انتصارات مقنعة على السويد وباراغواي والمغرب بنتيجة إجمالية 6-0.

ويبرز تألق كيليان مبابي بشكل خاص، حيث أصبح المرشح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبي بعد تسجيله ثمانية أهداف في ست مباريات، متقدمًا على ليونيل ميسي. لقد أثبت مبابي، بالتعاون مع عثمان ديمبيلي ومايكل أوليز، أن الخط الهجومي الفرنسي يمثل قوة ضاربة لا يستهان بها.