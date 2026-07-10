رحلة الديوك نحو الذهب: فرنسا تواصل التألق في المونديال ومبابي يقود فريقه إلى نصف النهائي ويقترب من الحذاء الذهبي وزارة الداخلية تشدد إجراءات مكافحة تزوير الوثائق الثبوتية وتتابع القضايا المنظورة أمام النيابة من ميسي إلى الجماهير.. كلمات بونو تتحول إلى عاصفة نقاشية .. تقدير فني أم انحياز غير مبرر حصيلة دامية.. أكثر من 3200 قتيل وجريح في الحوادث المرورية خلال ستة أشهر.. تعرّف على المحافظة الأكثر تسجيلًا للحوادث مدير كهرباء مأرب يكشف أسباب تراجع الخدمة ويحدد الأطراف التي تقف وراء عملية التلاعب منظمة حقوقية تطالب مشايخ القبائل بتجريم اختطاف النساء، وتدعو الأمم المتحدة إلى إنصاف المختطفات توجيهات رئاسية بتعزيز الجاهزية العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية في حضرموت العليمي يدعو الأحزاب السياسية لتوحيد الصف وإسناد القوات المسلحة في مواجهة المشروع الإيراني حزب الإصلاح يكشف مستجدات ملف السياسي المختطف محمد قحطان الذهب يهبط قرب أدنى مستوى ..تصاعد الأزمة في مضيق هرمز ينعكس على أسواق الطاقة والمعادن
أقرت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية رفع مستوى إجراءات مكافحة تزوير الوثائق الثبوتية، وتشديد الرقابة على عمليات إصدارها، في خطوة تهدف إلى حماية السجل المدني وصون الهوية الوطنية والحد من حالات التلاعب والتزوير.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لمجلس المصلحة لعام 2026، الذي عقد برئاسة رئيس المصلحة اللواء الركن الدكتور محمد باهارون، وناقش عددًا من قضايا تزوير الوثائق الرسمية والإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب متابعة القضايا المنظورة أمام النيابة العامة.
وشدد المجلس على تعزيز التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية لملاحقة قضايا التزوير واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، بما يسهم في حماية الوثائق الرسمية والحد من محاولات التلاعب بالبيانات والوثائق الثبوتية.
وأكد باهارون ضرورة رفع كفاءة الأداء المؤسسي والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل، إلى جانب تشديد الرقابة على إجراءات إصدار الوثائق الثبوتية وتطوير آليات العمل، بما يعزز جهود مكافحة التزوير ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما ناقش المجلس سير العمل في ديوان المصلحة وفروعها بالمحافظات، والتحديات التي تواجهها، مؤكدًا ضرورة معالجتها وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات.
واستمع المجلس إلى تقارير مديري عموم الإدارات العامة بشأن مستوى الإنجاز وسير العمل، قبل أن يقر عددًا من التوصيات والإجراءات الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل في ديوان المصلحة وفروعها بالمحافظات.