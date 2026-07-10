من ميسي إلى الجماهير.. كلمات بونو تتحول إلى عاصفة نقاشية .. تقدير فني أم انحياز غير مبرر

الجمعة 10 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أثارت تصريحات ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لحديثه يرى فيه تقديراً فنياً للاعب بحجم ليونيل ميسي، ومنتقد يرى فيها انحيازاً غير مبرر.

وفي حوار مع التلفزيون الأرجنتيني، أشاد بونو بالأداء والروح العالية لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم، مع التركيز على ميسي الذي وصفه بأنه يلعب بـ"طاقة مختلفة وحرية أكبر"، مشيراً إلى أن لاعبي الأرجنتين يتميزون باللعب "بالكثير من الشغف والروح، وهو ما تعرف به كرة القدم الأرجنتينية".

وتعليقاً على رد فعل ميسي بعد إهدار ركلة جزاء، قال بونو: "أحببت الروح التي تحلى بها ميسي. في المباراة الأخيرة رأينا كيف أظهر شخصيته القوية وتحمل مسؤولية الفريق على عاتقه بعد إضاعة الركلة، وهذا يثبت أنه ميسي آخر". وأضاف: "إنه ميسي حر ويتحرك بطاقة مختلفة، وهذا ما يجعله لاعباً عظيماً. إنها متعة كبيرة أن نكون قادرين على مشاهدته في هذا العمر، مع علمنا أنه لا يزال قادراً على صنع المعجزات". واختتم بونو تهنئته لـ"أصدقائه في المنتخب الأرجنتيني، متمنياً لهم التوفيق في مشوارهم بالبطولة".

بمجرد انتشار المقابلة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنقاشات حادة. انتقد بعض النشطاء والمشجعين ما اعتبروه "إشادة مبالغ فيها" بمنتخب الأرجنتين، خاصة في سياق بطولة كبرى، وعاتب آخرون بونو على ثنائه على ميسي في مباراة كان طرفها الآخر المنتخب المصري.

في المقابل، دافعت فئة واسعة من الجماهير عن بونو، مؤكدين أنه عبر عن رأيه الرياضي والفني في لاعب يُعد من الأبرز في تاريخ كرة القدم. وأشار المدافعون إلى علاقات الزمالة والصداقة القوية التي تربط بونو بعدد من اللاعبين الأرجنتينيين من خلال مسيرته في الدوري الإسباني، وأن تصريحاته تعكس "روحاً رياضية عالية" وتقديراً طبيعياً للنجوم، ولا تقلل من انتمائه أو احترامه للمنتخبات الأخرى.