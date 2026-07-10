حصيلة دامية.. أكثر من 3200 قتيل وجريح في الحوادث المرورية خلال ستة أشهر.. تعرّف على المحافظة الأكثر تسجيلًا للحوادث

الجمعة 10 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أودت الحوادث المرورية في المحافظات المحررة بحياة 392 شخصًا، وأصابت 2841 آخرين، بينهم 1048 إصابة بليغة، خلال النصف الأول من العام 2026، وفق إحصائية رسمية أعلنتها الإدارة العامة لشرطة السير.

وقال مدير عام شرطة السير، اللواء عمر أحمد بامشموس، في تصريح نشره الإعلام الأمني، إن الأجهزة المرورية سجلت خلال الفترة ذاتها 2630 حادثة مرورية، وضبطت 109 آلاف و53 مخالفة، ضمن جهودها لتعزيز السلامة المرورية وتطبيق القانون.

وبحسب الإحصائية، تصدرت حوادث التصادم قائمة الحوادث المسجلة بواقع 1425 حادثة، تلتها حوادث دهس المشاة بـ712 حادثة، وانقلاب المركبات بـ321 حادثة، فيما سجلت 81 حادثة اصطدام بأجسام ثابتة، و54 حادثة سقوط من مركبة، وثماني حوادث احتراق مركبات، وست حوادث دهس حيوانات، إضافة إلى 23 حادثة أخرى.

وتصدرت محافظة مأرب قائمة المحافظات من حيث عدد الحوادث المسجلة بواقع 891 حادثة، تلتها تعز بـ436 حادثة، ثم لحج بـ284 حادثة.

كما سجلت مأرب أعلى حصيلة للوفيات بواقع 56 حالة، تلتها لحج بـ51 حالة، فيما سجلت كل من العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين 50 حالة وفاة.

وفي أعداد المصابين، جاءت مأرب في المرتبة الأولى بـ511 إصابة، تلتها تعز بـ462 إصابة، ثم لحج بـ388 إصابة، فيما توزعت بقية الحالات على المحافظات الأخرى.

وعزا بامشموس ارتفاع معدلات الحوادث المرورية بصورة رئيسية إلى العامل البشري، وفي مقدمته السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ وعدم الالتزام بقواعد المرور، إلى جانب إهمال صيانة المركبات وعدم التأكد من جاهزيتها الفنية ومخالفة اشتراطات السلامة، فضلًا عن المشكلات المرتبطة بحالة بعض الطرق.

وأشار إلى ارتفاع حوادث احتراق المركبات نتيجة نقل مواد قابلة للاشتعال في وسائل النقل العامة بالمخالفة للتعليمات، وإجراء تعديلات غير قانونية على أنظمة الوقود وتحويلها للعمل بالغاز دون الالتزام باشتراطات السلامة.

وأضاف أن تجاوز الحمولة القانونية، وقيادة الأطفال للمركبات قبل بلوغ السن القانونية، والمخالفات المرتبطة باستخدام الدراجات النارية، تعد من أبرز العوامل المسببة للحوادث وارتفاع أعداد الضحايا.

ودعا مدير عام شرطة السير السائقين ومستخدمي الطرق إلى الالتزام بقواعد المرور وإجراءات السلامة، مؤكدًا أن الحد من الحوادث يتطلب تعزيز الوعي المروري واحترام القانون والتعاون بين مختلف الجهات والمواطنين للحفاظ على الأرواح والممتلكات.