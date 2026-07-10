مدير كهرباء مأرب يكشف أسباب تراجع الخدمة ويحدد الأطراف التي تقف وراء عملية التلاعب

الجمعة 10 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مارب برس- خاص

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قال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في منطقة مأرب، عبدالهادي صالح جابر، إن المؤسسة تواجه تحديات فنية ومالية أثرت على استقرار خدمة الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، مرجعًا ذلك إلى تعثر تنفيذ خطة إسعافية، وخروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة، وارتفاع الطلب على الطاقة مع دخول فصل الصيف.

وأوضح جابر، في بيان اطلع عليه محرر مارببرس "، أن المؤسسة رفعت قبل أشهر خطة إسعافية لتحسين الخدمة استعدادًا لفصل الصيف، إلا أن تنفيذها تأخر لدى بعض الجهات، رغم صدور توجيهات من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب، سلطان العرادة، بحسب البيان.

وأضاف أن محطة حريب خرجت عن الخدمة، وقال إن الشركة المتعهدة تعزو ذلك إلى وجود مديونية، في حين أشار إلى أن معدات المحطة متهالكة، مؤكداً أن المؤسسة خاطبت الشركة أكثر من مرة لتحسين مستوى الخدمة.

وأشار كذلك إلى أن معظم مولدات محطة الدماشقة خرجت عن الخدمة بسبب تقادمها، لافتًا إلى أن المؤسسة رفعت مقترحات للاستغناء عنها وربطها بالمحطة الغازية، وفق البيان.

واتهم مدير كهرباء مأرب بعض المتعهدين لمحطات الطاقة بـ"التلاعب"، مؤكداً أن المؤسسة رفعت تقارير إلى الجهات المختصة وستتخذ إجراءات إضافية بحقهم.

كما دعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، معتبراً أن الإسراف والعبث بالشبكة يزيدان من حجم العجز ويحدان من قدرة المؤسسة على تحسين الخدمة.

وقال إن المؤسسة نفذت خطوطًا جديدة في عدد من المديريات، بدعم من العرادة، وإن فرق الصيانة تعمل على مدار الساعة لمعالجة الأعطال الناتجة عن الضغط الكبير على الشبكة، مشيدًا كذلك بجهود العاملين في المحطة الغازية.

وأكد جابر أن خدمة الكهرباء في مأرب، رغم تراجعها خلال الأسابيع الماضية، لا تزال أفضل من خدمات الكهرباء في محافظات يمنية أخرى، وفق ما جاء في البيان، مشيراً إلى أنه يواصل متابعة مشكلات القطاع والعمل على تحسين الخدمة رغم مروره بظروف صحية.