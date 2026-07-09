توجيهات رئاسية بتعزيز الجاهزية العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية في حضرموت

الخميس 09 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، ضرورة تعزيز الجاهزية القتالية ورفع مستوى التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية لمواجهة التحديات الأمنية، بما يحفظ أمن محافظة حضرموت واستقرارها، وذلك خلال اجتماع عقده، الخميس، في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، استعرض اللقاء مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في نطاق المنطقة العسكرية الأولى، ومستوى الجاهزية القتالية للقوات، إلى جانب سير تنفيذ المهام العسكرية والأمنية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، والتنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية لحماية المواطنين والحفاظ على السكينة العامة.

وشدد الخنبشي على أهمية رفع مستوى التكامل والتنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية، بما يعزز كفاءة الاستجابة للتحديات الأمنية، مثمناً الدور الذي تؤديه قيادة ومنتسبو المنطقة العسكرية الأولى في تنفيذ مهامهم الوطنية.

من جانبه، أكد قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن استمرار جهود قواته في تنفيذ المهام الموكلة إليها، والعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة للحفاظ على الأمن والاستقرار، معرباً عن تقديره لاهتمام قيادة السلطة المحلية بمتابعة أوضاع المؤسسة العسكرية.