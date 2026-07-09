توجيهات رئاسية بتعزيز الجاهزية العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية في حضرموت العليمي يدعو الأحزاب السياسية لتوحيد الصف وإسناد القوات المسلحة في مواجهة المشروع الإيراني حزب الإصلاح يكشف مستجدات ملف السياسي المختطف محمد قحطان الذهب يهبط قرب أدنى مستوى ..تصاعد الأزمة في مضيق هرمز ينعكس على أسواق الطاقة والمعادن وكيل قطاع الحج والعمرة يباشر مهامه في ديوان وزارة الأوقاف ويتفقد سير العمل الحكومة تعلق على ظهور الناشطة ليلى المقطري وما تعرضت له من توقيف وتحرش المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يطلق مشروعًا لبناء قدرات شركاء العمل الإنساني في تعز توكل كرمان تطالب بتحقيق مستقل في ملابسات وفاة قحطان وتتهم الحوثيين بارتكاب «جرائم مركبة» رئيس مجلس القيادة: طائرة إيرانية نقلت خبراء وتقنيات عسكرية إلى الحوثيين، وأجرينا اتصالات إقليمية ودولية للدفاع عن المركز القانوني للحكومة عاجل: أخذ عينات من جثة قال الحوثيون أنها للسياسي المختطف محمد قحطان
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، ضرورة تعزيز الجاهزية القتالية ورفع مستوى التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية لمواجهة التحديات الأمنية، بما يحفظ أمن محافظة حضرموت واستقرارها، وذلك خلال اجتماع عقده، الخميس، في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.
وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، استعرض اللقاء مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في نطاق المنطقة العسكرية الأولى، ومستوى الجاهزية القتالية للقوات، إلى جانب سير تنفيذ المهام العسكرية والأمنية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، والتنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية لحماية المواطنين والحفاظ على السكينة العامة.
وشدد الخنبشي على أهمية رفع مستوى التكامل والتنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية، بما يعزز كفاءة الاستجابة للتحديات الأمنية، مثمناً الدور الذي تؤديه قيادة ومنتسبو المنطقة العسكرية الأولى في تنفيذ مهامهم الوطنية.
من جانبه، أكد قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن استمرار جهود قواته في تنفيذ المهام الموكلة إليها، والعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة للحفاظ على الأمن والاستقرار، معرباً عن تقديره لاهتمام قيادة السلطة المحلية بمتابعة أوضاع المؤسسة العسكرية.