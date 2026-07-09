العليمي يدعو الأحزاب السياسية لتوحيد الصف وإسناد القوات المسلحة في مواجهة المشروع الإيراني حزب الإصلاح يكشف مستجدات ملف السياسي المختطف محمد قحطان الذهب يهبط قرب أدنى مستوى ..تصاعد الأزمة في مضيق هرمز ينعكس على أسواق الطاقة والمعادن وكيل قطاع الحج والعمرة يباشر مهامه في ديوان وزارة الأوقاف ويتفقد سير العمل الحكومة تعلق على ظهور الناشطة ليلى المقطري وما تعرضت له من توقيف وتحرش المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يطلق مشروعًا لبناء قدرات شركاء العمل الإنساني في تعز توكل كرمان تطالب بتحقيق مستقل في ملابسات وفاة قحطان وتتهم الحوثيين بارتكاب «جرائم مركبة» رئيس مجلس القيادة: طائرة إيرانية نقلت خبراء وتقنيات عسكرية إلى الحوثيين، وأجرينا اتصالات إقليمية ودولية للدفاع عن المركز القانوني للحكومة عاجل: أخذ عينات من جثة قال الحوثيون أنها للسياسي المختطف محمد قحطان لجنة تباشر عملها من صنعاء للتحقق من مصير السياسي المختطف محمد قحطان
أوضح الناطق الرسمي باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، إن لجنة المعاينة أنهت أعمالها دون العثور على محمد قحطان.
وأكد العديني، في منشور على منصة "إكس"، أنه بذلك لم يتغير جوهر القضية، حيث ما زال السؤال السياسي والحقوقي قائما: أين محمد قحطان؟.
وقال العديني أنه لا يمكن الانتقال إلى أي نقاش آخر قبل الحصول على إجابة واضحة وموثقة عن مصيره.
وأوضح أن المسؤولية ما تزال قائمة على جماعة الحوثي، بصفتها الجهة التي اختطفته، وهي مطالبة بالكشف عن مكانه أو الإفراج عنه، ولا يكفي أي حديث لا يجيب عن هذا السؤال "أين قحطان؟" بصورة مباشرة.
وأضاف : "حتى يتحقق ذلك سيظل ملف الأستاذ محمد قحطان مفتوحا، وسيظل السؤال الذي لا يمكن تجاوزه هو: أين محمد قحطان؟".