حزب الإصلاح يكشف مستجدات ملف السياسي المختطف محمد قحطان

الخميس 09 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أوضح الناطق الرسمي باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، إن لجنة المعاينة أنهت أعمالها دون العثور على محمد قحطان.

وأكد العديني، في منشور على منصة "إكس"، أنه بذلك لم يتغير جوهر القضية، حيث ما زال السؤال السياسي والحقوقي قائما: أين محمد قحطان؟.

وقال العديني أنه لا يمكن الانتقال إلى أي نقاش آخر قبل الحصول على إجابة واضحة وموثقة عن مصيره.

وأوضح أن المسؤولية ما تزال قائمة على جماعة الحوثي، بصفتها الجهة التي اختطفته، وهي مطالبة بالكشف عن مكانه أو الإفراج عنه، ولا يكفي أي حديث لا يجيب عن هذا السؤال "أين قحطان؟" بصورة مباشرة.

وأضاف : "حتى يتحقق ذلك سيظل ملف الأستاذ محمد قحطان مفتوحا، وسيظل السؤال الذي لا يمكن تجاوزه هو: أين محمد قحطان؟".