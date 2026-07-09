الذهب يهبط قرب أدنى مستوى ..تصاعد الأزمة في مضيق هرمز ينعكس على أسواق الطاقة والمعادن

الخميس 09 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - رويترز

عدد القراءات 216

انخفض سعر الذهب الخميس وحوم قرب أدنى مستوى له خلال أسبوع والذي سجله في الجلسة الماضية، بفعل تصاعد التوتر بين ‌الولايات المتحدة وإيران، مما دفع أسعار النفط للارتفاع وأذكى المخاوف حيال التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

بحلول الساعة 03:43 بتوقيت غرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4060.46 دولار للأوقية (الأونصة) بعد نزوله الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ مطلع تموز/ يوليو. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب/ أغسطس 0.3 بالمئة عند 4069.80 دولار.

وأعلن الجيش الأمريكي الأربعاء شن غارات جديدة على إيران لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة البحرية، مما دفع إيران لشن هجمات على الكويت والبحرين في أحدث تصعيد ينذر بانهيار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

وواصلت أسعار النفط مكاسبها الخميس. وقال كلفن وانغ كبير محللي السوق لدى أواندا “العامل المحفز الداعم لهذا الاتجاه الهبوطي للذهب هو إعادة تقييم احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة ثانية في الربع الأول من العام المقبل”.

وأضاف “بعد تبادل الضربات أمس، أصبح ‌اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران هشا في الوقت الحالي، لذا ‌قد تصبح الأوضاع متقلبة مرة أخرى”.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي إم إي، ترى الأسواق احتمالا نسبته 68 بالمئة لرفع سعر الفائدة الأمريكية في ‌أيلول/ سبتمبر وبنسبة 87 بالمئة لرفعها في كانون الثاني/ يناير 2027.

وفي حين يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة عادة ما تؤثر سلبا على المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 57.77 دولار للأوقية، في حين ارتفع سعر البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1591.13 دولار وزاد سعر البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1223.95 دولار.