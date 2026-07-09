وكيل قطاع الحج والعمرة يباشر مهامه في ديوان وزارة الأوقاف ويتفقد سير العمل

الخميس 09 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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باشر وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، الدكتور عارف حسن نصيب مبروك، اليوم، مهام عمله في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث قام بجولة تفقدية شملت إدارات قطاع الحج والعمرة، اطلع خلالها على مستوى سير العمل، واستمع إلى ملاحظات الموظفين واحتياجاتهم، مؤكدًا أهمية الانضباط الوظيفي وتعزيز العمل المؤسسي وتكامل الجهود بما يسهم في تطوير الأداء والارتقاء برسالة الوزارة.

وخلال الجولة، التي رافقه فيها الوكلاء المساعدون للقطاع، التقى وكيل القطاع بمنتسبي قطاع الحج والعمرة، وتبادل معهم النقاش حول سير العمل وأولويات المرحلة المقبلة، فيما عبّر الموظفون عن ترحيبهم بمباشرته مهام عمله، مؤكدين استعدادهم لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد بما يخدم أهداف الوزارة ويعزز جودة الخدمات المقدمة.

وكان معالي وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ تركي بن عبدالله الوادعي، قد رحب بالدكتور عارف حسن نصيب خلال الاجتماع الموسع الذي عقده، صباح اليوم مع قيادات وموظفي الوزارة، بديوان عام الوزارة، حيث أكد وكيل قطاع الحج والعمرة في كلمته حرصه على العمل بروح المسؤولية والشراكة مع جميع منتسبي القطاع، وبذل أقصى الجهود للارتقاء بأداء قطاع الحج والعمرة، وتطوير منظومة العمل، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يواكب توجيهات قيادة الوزارة وتطلعات ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.