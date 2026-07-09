المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يطلق مشروعًا لبناء قدرات شركاء العمل الإنساني في تعز

الخميس 09 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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دشّنت الدائرة الإنسانية في المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية مشروع بناء قدرات شركاء العمل الإنساني في محافظة تعز، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة المؤسسات والمبادرات الإنسانية والمجتمعية من خلال تنفيذ حزمة من الدورات التدريبية المتخصصة، وتقديم الاستشارات، والدعم الفني والمؤسسي المستدام.

واستُهل المشروع بتنفيذ دورة تدريبية متخصصة في كتابة مقترحات المشاريع، لمدة يومين، واستهدفت 20 مشاركًا من قيادات وممثلي المؤسسات والمبادرات والروابط الإنسانية والمجتمعية الفاعلة في مدينة تعز، بهدف تطوير مهاراتهم في إعداد مقترحات مشاريع احترافية وفق المعايير المعتمدة.

وخلال فعاليات الدورة، ألقى الشيخ حمود سعيد المخلافي، رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، كلمة عبر الاتصال المرئي، أشاد فيها بالدور المحوري الذي تؤديه القيادات والمؤسسات الإنسانية في دعم مدينة تعز وحاضنتها الشعبية، مثمنًا جهودها المتواصلة في تعزيز صمود المدينة منذ الأيام الأولى لانطلاق المقاومة الشعبية، والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تعانيها المحافظة.

من جانبه، أوضح مدرب الدورة منسق الدائرة الإنسانية بالمجلس، الأستاذ مجدي القباطي، أن البرنامج يمثل باكورة سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تستهدف تطوير القدرات القيادية والإدارية والفنية للعاملين في القطاع الإنساني، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة للارتقاء بالأداء المؤسسي، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية التدخلات الإنسانية خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام الدورة، عبّر المشاركون عن تقديرهم للدائرة الإنسانية بالمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية على تنظيم هذه المبادرة، مؤكدين أن هذه المعارف والمهارات ستنعكس إيجابًا على أداء مؤسساتهم، وتمكنهم من إعداد مقترحات مشاريع أكثر احترافية، بما يعزز فرص الحصول على التمويل والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية المتزايدة في المجتمع.