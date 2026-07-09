توكل كرمان تطالب بتحقيق مستقل في ملابسات وفاة قحطان وتتهم الحوثيين بارتكاب «جرائم مركبة»

الخميس 09 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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اتهمت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان جماعة الحوثي بارتكاب ما وصفتها بأنها «جرائم مركبة» بحق السياسي اليمني محمد قحطان، وطالبت بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات وفاته والتحقق من هوية الجثمان الذي عُرض على أسرته.

وقالت كرمان في منشور على صفحتها بمنصة فيسبوك إن قضية قحطان، الذي ظل مخفياً قسراً لأكثر من 11 عاماً، انتهت بالإعلان عن وفاته في ظروف قالت إن الشكوك والغموض لا يزالان يحيطان بها.

وأضافت أن الملابسات المحيطة بوفاة قحطان وهوية الجثمان المعروض على أسرته تثير أسئلة لم تحصل على إجابات مقنعة، مشيرة إلى أن الأسرة قالت إن ما عُرض عليها اقتصر على النصف السفلي من الجثمان، بينما كان الجزء العلوي، بما في ذلك الرأس، مفقوداً.

وبحسب كرمان، قالت جماعة الحوثي إن حالة الجثمان ناجمة عن تعرضه لقصف جوي، وهو تفسير اعتبرت أنه لا يبدد الشكوك المحيطة بالقضية، بل يعزز الحاجة إلى تحقيق مستقل وشفاف لكشف حقيقة ما حدث.

وقالت كرمان إن أسرة قحطان أفادت أيضاً بتعرضها لضغوط للتوقيع على محضر معاينة الجثمان، مضيفة أن القضية لا تزال محاطة بالغموض، وأن فرضية تصفية السياسي اليمني أو طمس أدلة مرتبطة بوفاته لا يمكن استبعادها في ظل غياب تحقيق مستقل.

واعتبرت كرمان أن ما تعرض له قحطان لم يقتصر على الاختطاف والإخفاء القسري، بل شمل حرمانه من حريته وحرمان أسرته طوال سنوات من معرفة مصيره، فضلاً عن استمرار الغموض بشأن ظروف وفاته وهوية الجثمان.

وطالبت كرمان بمساءلة جنائية كاملة عن الانتهاكات التي قالت إن قحطان تعرض لها، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم «لا تسقط بالتقادم».

وكان قحطان، وهو قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح وأحد أبرز السياسيين المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، قد اختفى بعد احتجازه من قبل جماعة الحوثي في صنعاء عام 2015، وظل مصيره مجهولاً لسنوات.