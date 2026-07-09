عاجل: أخذ عينات من جثة قال الحوثيون أنها للسياسي المختطف محمد قحطان

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قال الصحفي المحرر عصام بالغيث، اليوم الخميس، إن اللجنة الرباعية المكلفة بالتحقق من مصير السياسي المختطف محمد قحطان أخذت عينة للفحص من الجثة التي يدعي الحوثيون أنها لقحطان.
ونقل عن مصدر باللجنة تأكيده إن الجثة المسلمة لهم غير مكتلمة وأن جميع الأطراف أخذت عينات متعددة للفحص وأن الصليب الاحمر سيقوم بالفحص في دولة خارج اليمن.
وتضم اللجنة التي باشرت عملها من صنعاء، فريقا من الصليب الأحمر الدولي وممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، ولجنة الطب الشرعي، وأسرة القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان بمن فيهم نجله.
في هذا السياق قال نجل السياسي المختطف محمد قحطان إن الأسرة انتهت من معاينة الجثمان الذي كشف عنه الحوثيون في مستشفى الكويت بصنعاء، إلا أنها لا تزال تشكك في ملابسات الوفاة وهوية الجثمان.
وأضاف ''زيد'' نجل قحطان، أن الجثمان الذي عُرض على الأسرة كان يقتصر على النصف السفلي من الجسد، بينما كان الجزء العلوي، بما في ذلك الرأس، مفقوداً، مشيراً إلى أن الحوثيين برّروا ذلك بتعرض الجثمان لقصف جوي، وهو ما قالت الأسرة إنه لا يبدد الشكوك المحيطة بالقضية.
وأوضح أنه تم أخذ أربع عيّنات من الجثمان، وُزعت بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والحكومة اليمنية، وجماعة الحوثي، والأسرة، لإجراء الفحوص اللازمة، لافتاً إلى أن أفراد الأسرة تعرضوا لضغوط للتوقيع على محضر المعاينة، وفق قناة بلقيس.
وأكد نجل قحطان أن العائلة لا تزال ترى أن هناك "أموراً مبهمة" في القضية، ولا تستبعد فرضية تصفية والده أو طمس الأدلة المتعلقة بوفاته، بحسب تعبيره.