لجنة تباشر عملها من صنعاء للتحقق من مصير السياسي المختطف محمد قحطان

الخميس 09 يوليو-تموز 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بدأت اللجنة الرباعية المشكلة للتحقق من مصير السياسي اليمني محمد قحطان ماتفقدك عملها من صنعاء، ومن المتوقع الافصاح عن مصيره خلال الساعات القادمة، وفق الصحفي المحرر عصام بالغيث، نقلا عن مصدر خاص.

المصدر أكد إن اجراءات إتمام صفقة التبادل عن المختطفين والأسرى تتم بوتيرة عالية، وأن الوفد الحكومي يأمل من الحوثيين الالتزام بما تم التوافق عليه.

يذكر أن الوفد الحكومي المفاوض قد وقع اتفاقاً مع مليشيا الحوثي في مايو الماضي يقضي احد بنوده بتشكيل لجنة مكونة من الحكومة الشرعية والمليشيا الحوثية وعائلة قحطان والصليب الأحمر.