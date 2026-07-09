ضربة للحوثيين في الجوف.. القبائل تُحبط مهمة استطلاع جوي فوق مطارح الكرامة

الخميس 09 يوليو-تموز 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-خاص

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أحبط مسلحون من أبناء القبائل في محافظة الجوف، اليوم الخميس، محاولة استطلاع جوي نفذتها مليشيا الحوثي، بعد تمكنهم من إسقاط طائرة مسيّرة أثناء تحليقها فوق مطار الكرامة بمنطقة الريان شرقي المحافظة.

وأفادت مصادر قبلية بأن الطائرة كانت تنفذ مهمة استخباراتية لرصد التحركات القبلية ومراقبة محيط مطار الكرامة، قبل أن يتم اكتشافها والتعامل معها وإسقاطها باستخدام سلاح مناسب، ما أدى إلى إفشال المهمة.

وأضافت المصادر أن تحليق المسيّرة يأتي في إطار محاولات الحوثيين متابعة تحركات القبائل المشاركة في النكف القبلي ورصد مواقع تجمعها، بالتزامن مع توافد وفود قبلية من مختلف المحافظات إلى منطقة الريان، وسط تصاعد التوتر بين القبائل والمليشيا.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار حالة الاحتقان التي تشهدها المنطقة، على خلفية دعوة النكف التي أطلقها الشيخ حمد بن فدغم، للمطالبة بالإفراج عن امرأة يقول إنها تعرضت للاعتقال والاستيلاء على ممتلكاتها من قبل مليشيا الحوثي في صنعاء.

وبحسب مصادر ميدانية، فقد استقبل مطار الكرامة حتى الآن وفوداً قبلية من أكثر من سبع محافظات، في مشهد يعكس اتساع المشاركة القبلية وتزايد الضغوط على مليشيا الحوثي للاستجابة للمطالب، وسط توقعات باستمرار التصعيد خلال الأيام المقبلة.