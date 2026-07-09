ضربة للحوثيين في الجوف.. القبائل تُحبط مهمة استطلاع جوي فوق مطارح الكرامة البحرين تحت الهجوم.. الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية وتحذيرات عاجلة للسكان الذهب يتراجع من قمته وسط عودة مخاوف التضخم وتصاعد نيران الشرق الأوسط ارتفاع ضغط الدم.. متى يصبح خطرًا وكيف تحمي جسمك من أعراضه؟ فاكهة الصيف الذهبية.. التين الشوكي كنز صحي بفوائد مذهلة وتحذيرات لا يجب تجاهلها أمريكا تعلن ضرب 90 هدفا إيرانيا والحرس الثوري يتوعد بردّ ساحق إنجاز أمني وخدمي لافت في تعز.. ضبط 93% من الجرائم وإنجاز أكثر من 70 ألف معاملة خلال شهر واحد نزيف الطرقات يتواصل.. قتيلان و33 مصابًا في حوادث مرورية بالمحافظات المحررة خلال يوم واحد ضربة أمنية واسعة.. الشرطة تطيح بـ129 متهماً وتكشف حصيلة الجرائم خلال 24 ساعة مسؤول في الشرعية يتهم دولة خليجية السماح بعبور الطائرة الإيرانية قبل وصولها صنعاء
أحبط مسلحون من أبناء القبائل في محافظة الجوف، اليوم الخميس، محاولة استطلاع جوي نفذتها مليشيا الحوثي، بعد تمكنهم من إسقاط طائرة مسيّرة أثناء تحليقها فوق مطار الكرامة بمنطقة الريان شرقي المحافظة.
وأفادت مصادر قبلية بأن الطائرة كانت تنفذ مهمة استخباراتية لرصد التحركات القبلية ومراقبة محيط مطار الكرامة، قبل أن يتم اكتشافها والتعامل معها وإسقاطها باستخدام سلاح مناسب، ما أدى إلى إفشال المهمة.
وأضافت المصادر أن تحليق المسيّرة يأتي في إطار محاولات الحوثيين متابعة تحركات القبائل المشاركة في النكف القبلي ورصد مواقع تجمعها، بالتزامن مع توافد وفود قبلية من مختلف المحافظات إلى منطقة الريان، وسط تصاعد التوتر بين القبائل والمليشيا.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار حالة الاحتقان التي تشهدها المنطقة، على خلفية دعوة النكف التي أطلقها الشيخ حمد بن فدغم، للمطالبة بالإفراج عن امرأة يقول إنها تعرضت للاعتقال والاستيلاء على ممتلكاتها من قبل مليشيا الحوثي في صنعاء.
وبحسب مصادر ميدانية، فقد استقبل مطار الكرامة حتى الآن وفوداً قبلية من أكثر من سبع محافظات، في مشهد يعكس اتساع المشاركة القبلية وتزايد الضغوط على مليشيا الحوثي للاستجابة للمطالب، وسط توقعات باستمرار التصعيد خلال الأيام المقبلة.