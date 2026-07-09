البحرين تحت الهجوم.. الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية وتحذيرات عاجلة للسكان

الخميس 09 يوليو-تموز 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 226

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الخميس، أن المملكة تعرضت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، متهمة إيران بمواصلة ما وصفته بـ"النهج العدائي" عبر استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكدت القيادة، في بيان رسمي، أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت البحرين خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرة إلى أن العملية نُفذت بكفاءة عالية وبجاهزية قتالية كاملة، وأن جميع الوحدات العسكرية في أعلى مستويات الاستعداد لحماية أمن المملكة وسلامة أراضيها.

ودعت السلطات البحرينية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مخلفات قد تنتج عن عمليات الاعتراض، مع ضرورة الإبلاغ عنها فوراً للجهات المختصة، مؤكدة أن فرق هندسة الميدان الملكية على أهبة الاستعداد للتعامل الآمن مع هذه المخلفات حفاظاً على السلامة العامة.

وشددت القيادة العامة لقوة الدفاع على أن استهداف المدنيين والممتلكات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، مثمنةً في الوقت ذاته مستوى الجاهزية والانضباط الذي أظهرته قواتها في التصدي للهجمات.

وفي تطور متصل، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار، مطالبة المواطنين والمقيمين بالحفاظ على الهدوء والتوجه فوراً إلى أقرب موقع آمن، مع متابعة المستجدات والتعليمات عبر القنوات الرسمية.