الذهب يتراجع من قمته وسط عودة مخاوف التضخم وتصاعد نيران الشرق الأوسط

الخميس 09 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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سجلت أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات الخميس، لتقترب من أدنى مستوياتها في أسبوع، في ظل ضغوط متزايدة من ارتفاع مخاوف التضخم واستمرار احتمالات بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول، بالتزامن مع تجدد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى نحو 4060.46 دولارًا للأوقية، بعدما لامس في جلسة الأربعاء أدنى مستوى له منذ بداية يوليو/تموز.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.3% لتسجل 4069.80 دولارًا للأوقية.

وجاء هبوط المعدن النفيس رغم حالة القلق في الأسواق، بعد تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث دفعت التطورات العسكرية الجديدة أسعار النفط إلى الارتفاع، ما عزز المخاوف من موجة تضخمية جديدة قد تؤثر على توجهات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن تنفيذ ضربات جديدة في إيران بهدف تأمين حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في حين جاءت ردود إيرانية عبر هجمات استهدفت مواقع في الكويت والبحرين، ما زاد من حدة التوترات وأثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع.

وقال كبير محللي الأسواق في شركة "أواندا" كلفن وانغ، إن العامل الرئيسي وراء تراجع الذهب يعود إلى إعادة تقييم المستثمرين لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية مجددًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران أصبح أكثر هشاشة بعد تبادل الضربات الأخيرة.

وتشير توقعات الأسواق عبر أداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي إم إي" إلى وجود احتمالية تبلغ 68% لرفع أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر/أيلول، وترتفع إلى 87% لاحتمال زيادة جديدة في يناير/كانون الثاني 2027.

ورغم اعتبار الذهب ملاذًا آمنًا للتحوط من التضخم والأزمات، فإن ارتفاع الفائدة يشكل ضغطًا على المعدن الأصفر، كونه أصلًا لا يحقق عوائد مالية مقارنة بالاستثمارات الأخرى.

وفي سوق المعادن النفيسة، تراجعت الفضة بنسبة 0.9% إلى 57.77 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.8% مسجلًا 1591.13 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة مماثلة إلى 1223.95 دولارًا للأوقية.