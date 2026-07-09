ارتفاع ضغط الدم.. متى يصبح خطرًا وكيف تحمي جسمك من أعراضه؟

الخميس 09 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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ارتفاع ضغط الدم من المشكلات الصحية التي يعاني منها بعض الأشخاص، لذلك يجب الحرص على متابعة الأعراض التي تشير إلى ارتفاع مستويات الضغط بهدف علاجها سريعًا.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي خطورة ارتفاع ضغط الدم وفقًا لما ذكره موقع "cleveland clinic".

ما هي أعراض ارتفاع ضغط الدم؟

علامات ارتفاع ضغط الدمهناك العديد من الأعراض التي تشير إلى ارتفاع ضغط الدم من بينها:- القلق.- الصداع.- نزيف الأنف.- ضيق التنفس.- تغير الحالة المزاجية.- خفقان القلب.- التبول أقل من الطبيعي.- الدوخة.- ألم الصدر.

ما هي أسباب ارتفاع ضغط الدم؟

يعتبر السبب الأكثر شيوعًا لأزمة ارتفاع ضغط الدم هو عدم تناول أدوية ضغط الدم التي يحددها الطبيب المختص، بالإضافة إلى بعض الأسباب الأخرى مثل:- أمراض الكلى.- مشاكل الغدد الصماء.- القلق.- استهلاك الكثير من الصوديوم.- إصابات الرأس.- أورام الدماغ.

ما هي عوامل خطر ارتفاع ضغط الدم؟

عادة ما تزداد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم نتيجة بعض العوامل من بينها:- السمنة.- عدم تناول أدوية ضغط الدم بانتظام.- استخدام أدوية دون استشارة الطبيب المختص.

ما هي مضاعفات ارتفاع ضغط الدم؟

يوجد العديد من المضاعفات التي يمكن أن تحدث في حالة ارتفاع ضغط الدم من بينها:- انخفاض مفاجئ وسريع في وظائف القلب.- تراكم مفاجئ في الرئتين.- فقدان مفاجئ لوظائف الكلى.- نزيف حول الدماغ.- نقص تدفق الدم إلى القلب.- نقص تدفق الدم إلى الدماغ أو العين.- خلل مؤقت في وظائف الدماغ.

كيف تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم؟

أوضح الدكتور إسلام أحمد، استشاري الباطنة العامة والحالات الحرجة، أن ارتفاع ضغط الدم عادة ما يحدث نتيجة تراكم الأملاح في الجسم ومن ثم احتباس الماء، وبالتالي فمن الأفضل اتباع بعض العادات بما في ذلك ممارسة التمارين الرياضية البسيطة، تقليل تناول الملح قدر الإمكان، محاولة فقدان الوزن، تناول بعض الأطعمة الصحية