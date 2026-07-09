فاكهة الصيف الذهبية.. التين الشوكي كنز صحي بفوائد مذهلة وتحذيرات لا يجب تجاهلها

الخميس 09 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يُعد التين الشوكي من أشهر الفواكه الصيفية التي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، إذ لا يقتصر دوره على الانتعاش في أيام الحر، بل يقدم للجسم مجموعة من الفوائد الصحية المهمة، بداية من دعم القلب وتقليل الالتهابات، وصولاً إلى تعزيز المناعة بفضل احتوائه على الألياف والفيتامينات والمعادن.

ورغم فوائده المتعددة، فإن الإفراط في تناوله قد يسبب بعض المشكلات الصحية لدى بعض الأشخاص، خاصة عند تناول كميات كبيرة من البذور، لذلك ينصح بالاعتدال والانتباه لطريقة تناوله.

فوائد التين الشوكي.. حماية للقلب ودعم للمناعة

1- يساعد في مقاومة الالتهابات يحتوي التين الشوكي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل الكاروتينات والبيتالينات، إضافة إلى الفيتامينات، وهي مركبات تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي ومواجهة الالتهابات في الجسم.

2- يعزز صحة القلب تشير الدراسات إلى أن تناول التين الشوكي قد يساهم في تحسين بعض عوامل صحة القلب، من خلال المساعدة في تقليل بعض المخاطر المرتبطة بأمراض القلب، كما قد يدعم قدرة الجسم على تحمل المجهود البدني.

3- مصدر غني بالعناصر الغذائية تتميز هذه الفاكهة باحتوائها على مجموعة من العناصر المهمة، أبرزها: الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم. فيتامين C الذي يدعم جهاز المناعة وصحة الجلد.

المغنيسيوم الضروري للأعصاب والعضلات.

البوتاسيوم الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم ووظائف الجسم الحيوية.

القيمة الغذائية للتين الشوكي يحتوي كوب واحد من التين الشوكي الطازج تقريباً على: 61 سعرة حرارية. 14.3 جراماً من الكربوهيدرات. 5.4 جرامات من الألياف. 1.1 جرام من البروتين.

0.76 جرام من الدهون. 20.9 ملليجرام من فيتامين C.

كمية جيدة من المغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس.

متى يصبح التين الشوكي ضاراً؟

رغم أن التين الشوكي آمن لمعظم الأشخاص، فإن هناك بعض التحذيرات المهمة:

يجب إزالة القشرة والأشواك جيداً قبل تناوله، لأنها قد تسبب أضراراً إذا دخلت إلى الجسم.

الإفراط في تناول البذور قد يؤدي في حالات نادرة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك الشديد أو انحشار البراز.

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مزمنة في الهضم يُفضل أن يتناولوه بكميات معتدلة.

الخلاصة التين الشوكي ليس مجرد فاكهة صيفية منعشة، بل هو غذاء غني بالعناصر المفيدة التي قد تدعم صحة القلب والمناعة وتساعد الجسم على مقاومة الالتهابات، لكن الاستفادة منه تعتمد على تناوله باعتدال وتجنب الإفراط، خصوصاً في البذور.