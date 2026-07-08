إنجاز أمني وخدمي لافت في تعز.. ضبط 93% من الجرائم وإنجاز أكثر من 70 ألف معاملة خلال شهر واحد

الأربعاء 08 يوليو-تموز 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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سجلت شرطة محافظة تعز أداءً أمنيًا وخدميًا متميزًا خلال شهر يونيو 2026، بعد أن تمكنت من تحقيق نسبة ضبط بلغت 93% من إجمالي الجرائم الجنائية المسجلة، إلى جانب إنجاز أكثر من 70 ألف معاملة خدمية عبر مختلف الإدارات والمصالح التابعة لها.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن إدارة التخطيط والتنظيم، فقد باشرت الأجهزة الأمنية التعامل مع 435 قضية جنائية، نجحت في ضبط معظمها، كما ألقت القبض على 554 متهماً، واستكملت بحقهم الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالة ملفاتهم إلى الجهات المختصة.

وفي إطار مكافحة الجريمة، تعاملت إدارة البحث الجنائي مع 51 قضية، وحققت نسبة ضبط بلغت 90%، مع استكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بها.

وعلى صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين، أنجزت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية 35,893 معاملة، فيما أنجزت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني 29,812 معاملة، بينما نفذت إدارة شرطة السير 4,631 معاملة، ليصل إجمالي المعاملات المنجزة خلال شهر يونيو إلى 70,336 معاملة.

وأكدت شرطة تعز أن هذه النتائج تعكس مستوى التنسيق والجاهزية بين مختلف الوحدات الأمنية والخدمية، مشيرة إلى استمرار جهودها في تعزيز الأمن، وملاحقة الجريمة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يرسخ الأداء المؤسسي ويعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.