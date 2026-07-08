نزيف الطرقات يتواصل.. قتيلان و33 مصابًا في حوادث مرورية بالمحافظات المحررة خلال يوم واحد

الأربعاء 08 يوليو-تموز 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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شهدت عدد من الطرق في المحافظات المحررة، خلال الساعات الماضية، سلسلة من الحوادث المرورية المأساوية أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 33 آخرين، في حصيلة جديدة تعكس استمرار المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية.

وبحسب ما أفادت به شرطة السير، فإن الحوادث تنوعت بين تصادم مركبات، وانقلاب سيارات، ودهس مشاة، إضافة إلى اصطدام بعض المركبات بأجسام ثابتة، فيما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

وأوضحت التقارير المرورية أن أبرز أسباب هذه الحوادث تعود إلى السرعة الزائدة، والتجاوزات الخاطئة والخطرة، وعدم التقيد بقوانين وآداب المرور، إلى جانب إهمال وسائل السلامة، فضلاً عن وجود أعطال فنية في بعض المركبات وسوء حالة بعض الطرق.

وجددت شرطة السير دعوتها لجميع السائقين إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بالأنظمة المرورية، وخفض السرعة، وإجراء الفحص الدوري للمركبات، مؤكدة أن الالتزام بإجراءات السلامة يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث المرورية.