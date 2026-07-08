ضربة أمنية واسعة.. الشرطة تطيح بـ129 متهماً وتكشف حصيلة الجرائم خلال 24 ساعة

الأربعاء 08 يوليو-تموز 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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حققت الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة إنجازاً جديداً في مكافحة الجريمة، بعد أن تمكنت خلال الساعات الماضية من ضبط 129 متهماً على خلفية قضايا جنائية متنوعة، في إطار حملاتها الأمنية المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار.

ووفقاً للتقرير اليومي الصادر عن غرفة القيادة والسيطرة، فقد سُجلت 99 قضية جنائية خلال يوم الثلاثاء، تنوعت بين قضايا الإيذاء العمدي، والاعتداء على ممتلكات الغير، والسرقات، إضافة إلى عدد من الجرائم الأخرى التي باشرت الأجهزة الأمنية التعامل معها فور وقوعها.

وأكد التقرير أن رجال الشرطة اتخذوا جميع الإجراءات القانونية بحق المتهمين، حيث يجري استكمال التحقيقات تمهيداً لإحالة ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة، بما يضمن تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين.

وتأتي هذه الجهود ضمن المساعي المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن، وملاحقة الخارجين عن القانون، وترسيخ الاستقرار في المحافظات المحررة.