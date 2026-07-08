مسؤول في الشرعية يتهم دولة خليجية السماح بعبور الطائرة الإيرانية قبل وصولها صنعاء

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اتهم نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني السابق عبدالملك المخلافي ''ضمنيًا" سلطنة عُمان بالسماح للطائرة الإيرانية، المرور فوق أجوائها قبل أن تصل صنعاء.
وقال المخلافي في منشور على منصة إكس- تابعه محرر مأرب برس-: ''لا يستطيع الإيرانيون تسيير أي رحلة طيران إلى صنعاء دون المرور عبر أجواء دولة أخرى. والطائرة الإيرانية التي اخترقت السيادة اليمنية مرت عبر أجواء دولة في المنطقة، ونقلت إلى صنعاء خبراء ومعدات عسكرية، إلى جانب المشرف الإيراني لدى الحوثيين، ثم عادت وعلى متنها قيادات حوثية وعسكرية إلى طهران''.
مضيفًا: ''لن أذكر اسم الدولة في الوقت الحالي، لأن التواصل معها يجري عبر القنوات الدبلوماسية. لكن اللافت أن شركة الطيران الإيرانية التي نفذت الرحلة نقلت معدات عسكرية، وهو ما ينفي عنها الصفة المدنية. كما أنها خاضعة لعقوبات دولية، وكان ذلك وحده كافيًا لمنعها من عبور تلك الأجواء، التزامًا بالقوانين والعقوبات الدولية''.