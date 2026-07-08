الحكومة اليمنية تبحث مع منظمة دولية آليات تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمأرب عاجل: بعد تعثر رهانهم على فتح مطار صنعاء.. الحوثيون يتوسلون البرلمانات العربية والدولية للضغط من أجل إحياء مسار السلام الحكومة اليمنية تكشف عن خطة لتوسيع النقل الجوي وإنهاء الاعتماد على الناقل الوطني.. وهذا مصير مطار صنعاء الحوثيون يوسعون أحكام الإعدام بتهم التخابر وسط انتقادات لمحاكمات تفتقر للعدالة.. محكمة في صعدة تؤيد إعدام سبعة يمنيين الذهب يتأرجح هبوطا وصعودا في تعاملات اليوم فشلٌ ذريع لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف.. قبائل ذو حسين تطرد تجمعاً قبلياً حوثياً من مناطقها.. فعالية تكشف حقيقة الحوثي وحجمه.. شاهد صور الأقمار الصناعية تكشف بناء منشآت عسكرية إماراتية في صوماليلاند لصالح تل أبيب وواشنطن وزير التعليم العالي ورئيس جامعة إقليم سبأ يبحثان استحداث برامج للدراسات العليا جدول وتوقيت مباريات ربع نهائي كأس العالم.. المغرب تصطدم بفرنسا إطلاق نار خلال اجتماع لقيادات أمنية في مقر السلطة المحلية بأبين وتوجيهات بإيقاف المتسببين وإحالتهم إلى التحقيق
ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، خلال لقاء افتراضي مع بعثة منظمة الهجرة الدولية (IOM) والمكتب الفني بمحافظة مأرب، آليات البدء بتنفيذ مشروع الصرف الصحي لمدينة مأرب، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي، وتعزيز الصحة العامة، وحماية البيئة في المدينة.
وتناول اللقاء أهمية تحديث الدراسة الفنية للمشروع في ضوء النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده مدينة مأرب، بما يضمن مواءمة المشروع مع الاحتياجات الراهنة، إلى جانب إعداد مقترح تمويلي متكامل للمشروع، ووضع خطة عمل مشتركة تحدد أولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن تسريع الإجراءات والانتقال إلى مراحل التنفيذ.
وأكد وزير المياه والبيئة أن مشروع الصرف الصحي بمدينة مأرب يمثل أولوية وطنية في ظل النمو السكاني المتسارع والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة، مشددًا على أهمية العمل بالتوازي على تحديث الدراسة الفنية وحشد التمويل وفقا لمقترحات التمويل المقدمة من منظمة الهجرة الدولية.