الحكومة اليمنية تبحث مع منظمة دولية آليات تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمأرب

الأربعاء 08 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - مأرب

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ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، خلال لقاء افتراضي مع بعثة منظمة الهجرة الدولية (IOM) والمكتب الفني بمحافظة مأرب، آليات البدء بتنفيذ مشروع الصرف الصحي لمدينة مأرب، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي، وتعزيز الصحة العامة، وحماية البيئة في المدينة.

وتناول اللقاء أهمية تحديث الدراسة الفنية للمشروع في ضوء النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده مدينة مأرب، بما يضمن مواءمة المشروع مع الاحتياجات الراهنة، إلى جانب إعداد مقترح تمويلي متكامل للمشروع، ووضع خطة عمل مشتركة تحدد أولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن تسريع الإجراءات والانتقال إلى مراحل التنفيذ.

وأكد وزير المياه والبيئة أن مشروع الصرف الصحي بمدينة مأرب يمثل أولوية وطنية في ظل النمو السكاني المتسارع والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة، مشددًا على أهمية العمل بالتوازي على تحديث الدراسة الفنية وحشد التمويل وفقا لمقترحات التمويل المقدمة من منظمة الهجرة الدولية.