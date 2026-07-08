الحكومة اليمنية تبحث مع منظمة دولية آليات تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمأرب عاجل: بعد تعثر رهانهم على فتح مطار صنعاء.. الحوثيون يتوسلون البرلمانات العربية والدولية للضغط من أجل إحياء مسار السلام الحكومة اليمنية تكشف عن خطة لتوسيع النقل الجوي وإنهاء الاعتماد على الناقل الوطني.. وهذا مصير مطار صنعاء الحوثيون يوسعون أحكام الإعدام بتهم التخابر وسط انتقادات لمحاكمات تفتقر للعدالة.. محكمة في صعدة تؤيد إعدام سبعة يمنيين الذهب يتأرجح هبوطا وصعودا في تعاملات اليوم فشلٌ ذريع لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف.. قبائل ذو حسين تطرد تجمعاً قبلياً حوثياً من مناطقها.. فعالية تكشف حقيقة الحوثي وحجمه.. شاهد صور الأقمار الصناعية تكشف بناء منشآت عسكرية إماراتية في صوماليلاند لصالح تل أبيب وواشنطن وزير التعليم العالي ورئيس جامعة إقليم سبأ يبحثان استحداث برامج للدراسات العليا جدول وتوقيت مباريات ربع نهائي كأس العالم.. المغرب تصطدم بفرنسا إطلاق نار خلال اجتماع لقيادات أمنية في مقر السلطة المحلية بأبين وتوجيهات بإيقاف المتسببين وإحالتهم إلى التحقيق
في تحول يعكس تراجع خطابها التصعيدي، لجأت جماعة الحوثي إلى خاطب " التوسل" من البرلمانات العربية والأجنبية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، مطالبةً بالتدخل للضغط من أجل استئناف مسار السلام، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإعادة صياغة رواية تعثر العملية السياسية والتنصل من مسؤولية إفشال المبادرات الأممية والإقليمية.
وأصدر ما يُعرف بمجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين بياناً دعا فيه البرلمانات الدولية إلى دعم جهود السلام، وحاول تحميل المملكة العربية السعودية مسؤولية تعثر تنفيذ خارطة الطريق، زاعماً أنها لم تنفذ الالتزامات المتفق عليها، وداعياً إلى ممارسة ضغوط على الرياض.
وتأتي هذه الدعوة بعد أيام من تصاعد الخطاب الحوثي ضد السعودية على خلفية رفض الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية أي ترتيبات لفتح خط جوي مباشر بين صنعاء وإيران، وهو ما كانت الجماعة تسعى إلى فرضه، الأمر الذي دفعها إلى العودة لاستخدام خطاب سياسي يحمّل الآخرين مسؤولية الجمود السياسي.
كما تضمن البيان الحوثي الصادر عن بقايا أعضاء مجلس النواب في مناطق سيطرته الذي رصده محرر مأرب برس " روايات تتعارض مع الوقائع التي رافقت مسار السلام خلال الأعوام الماضية، إذ سبق أن وافقت الحكومة اليمنية على خارطة الطريق التي رعتها الأمم المتحدة وحظيت بدعم سعودي، بينما اتهمت مصادر حكومية ودبلوماسية جماعة الحوثي بعرقلة استكمال تنفيذها ورفض التعاطي مع استحقاقاتها السياسية والأمنية، وهو ما أدى إلى توقف المسار التفاوضي.
ورغم تأكيد البيان تمسك الجماعة بما وصفه بـ"السلام العادل والشامل"، فإنه كرر اتهام السعودية بإفشال خارطة الطريق، متجاهلاً أن المبادرات الأممية المتعاقبة تعثرت بسبب تمسك الحوثيين بشروط إضافية ورفضهم تنفيذ الالتزامات المتبادلة التي نصت عليها التفاهمات.
كما تضمن البيان سلسلة من الاتهامات السياسية والإعلامية، زعم فيها أن وسائل الإعلام "المعادية" تروج لما وصفه بالأكاذيب بشأن رفض صنعاء التوقيع على خارطة الطريق، في حين تؤكد الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي هي من عطلت تنفيذ المبادرات، وأفشلت فرص التوصل إلى تسوية شاملة رغم الدعم الإقليمي والدولي لها.
يشار إلى أن استعانة الحوثيين بالبرلمانات الدولية والإقليمية تمثل محاولة لتسويق رواية سياسية داخلية وخارجية تبرئ الجماعة من مسؤولية استمرار الحرب، في وقت تواجه فيه انتقادات متزايدة بسبب مواقفها من جهود السلام واستمرارها في التصعيد العسكري والإعلامي.