الذهب يتأرجح هبوطا وصعودا في تعاملات اليوم

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تأرجحت أسعار الذهب بين المكاسب والخسائر اليوم الأربعاء، مع تصاعد المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يونيو.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4125.59 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما هبط في وقت سابق من اليوم إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من يوليو.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.5 بالمئة إلى 4136.30 دولار.