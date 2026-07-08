فشلٌ ذريع لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف.. قبائل ذو حسين تطرد تجمعاً قبلياً حوثياً من مناطقها.. فعالية تكشف حقيقة الحوثي وحجمه.. شاهد

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قالت مصادر قبلية في محافظة الجوف، إن جماعة الحوثي الارهابية اضطرت إلى نقل تجمع قبلي " تم تجميعه من عدة محافظة قريبة من محافظة الجوف " كانت تعتزم تنظيمه في سوق اليتمة بمديرية خب والشعف إلى منطقة الحجلا، بعد فشلها في استقطاب أبناء المنطقة للمشاركة، في وقت تتواصل فيه حشود قبلية من محافظات يمنية مختلفة إلى مطارح الريان استجابة لدعوة الشيخ حمد بن راشد بن فدغم الحزمي.
وأضافت المصادر أن قبائل ذو حسين رفضت إقامة التجمع في سوق اليتمة، ما دفع الحوثيين إلى تغيير موقع الفعالية، مشيرة إلى أن الجماعة دفعت بعناصر وتعزيزات من مناطق خاضعة لسيطرتها للمشاركة في التجمع، بعد تعذر حشد أبناء المنطقة ووثقت مقاطع مسجلة من الحشد الذي دعت له المليشيا ان غالبية من تم الدفع بهم إلى تلك التجمعات القبلية كان مقابل دعم مالي من الحوثيين وأكد المقطع "نشره موقع مأرب برس" ان الغالية العظمى ممن حضر ذلك اللقاء ليسوا من قبائل ذو حسين وإنما جرى استقدامهم من خارج المنطقة، بينما غاب عدد من مشايخ القبيلة البارزين عن التجمع.
وقالت المصادر إن التجمع، الذي سعت الجماعة إلى تقديمه بوصفه حشداً قبلياً، شهد مواقف مؤيدة لمطارح الريان ومطالبها عبر تسجيلات مرئية تم بثها على مواقع التواصل، معتبرة أن ذلك يعكس اتساع التأييد للتحرك القبلي الذي انطلق في منطقة الريان بمحافظة الجوف.
وعلى الجانب الاخر تتواصل وفود قبلية من عدد من المحافظات بالتوافد إلى مطارح الريان، في استجابة لدعوة الشيخ بن فدغم، في تحرك قبلي تقول مصادر محلية إنه اكتسب زخماً متزايداً خلال الأيام الماضية.