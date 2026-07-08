وزير التعليم العالي ورئيس جامعة إقليم سبأ يبحثان استحداث برامج للدراسات العليا

الأربعاء 08 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمين نعمان القدسي، الأربعاء، مع رئيس جامعة إقليم سبأ محمد حمود القدسي، خطط استحداث برامج للدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وتطوير الأداء الأكاديمي والبحث العلمي في الجامعة.

وناقش اللقاء الإجراءات والمتطلبات الأكاديمية والفنية والإدارية اللازمة لاستحداث برامج الدراسات العليا، بما يضمن تقديم برامج نوعية تلبي احتياجات التنمية، وتسهم في تعزيز البحث العلمي وإعداد كوادر أكاديمية وبحثية مؤهلة.

واستعرض رئيس الجامعة مستجدات الأداء الأكاديمي والإداري، والجهود المبذولة للارتقاء بجودة التعليم، إلى جانب التحديات التي تواجه سير العملية التعليمية وسبل معالجتها.

كما تناول اللقاء خطط الجامعة لتأهيل الكادر الأكاديمي وابتعاث أعضاء الهيئة التدريسية المساعدة لاستكمال دراساتهم العليا، بما يسهم في رفد الجامعة بكفاءات مؤهلة وتعزيز مستوى الأداء الأكاديمي في مختلف الكليات.

وأكد وزير التعليم العالي استمرار دعم الوزارة لجامعة إقليم سبأ ومساندة جهودها لتحقيق أهدافها ورسالتها الأكاديمية.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة مواصلة تنفيذ الخطط التطويرية والعمل على تحسين جودة المخرجات التعليمية وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع والتنمية.